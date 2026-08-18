Córka Izabelli Scorupco wzięła ślub. 28-latka pokazała wyjątkowe kadry z uroczystości

Izabella Scorupco odniosła sukces, po czym opuściła Polskę

Izabella Scorupco to aktorka o międzynarodowym zasięgu. Choć przyszła na świat w Polsce, po rozstaniu rodziców wyemigrowała z matką do Szwecji. Jej życie przez lata toczyło się pomiędzy tymi dwoma państwami. W latach 90. rozpoczęła przygodę z modelingiem, co pozwoliło jej podróżować po całym globie. Prawdziwy punkt zwrotny nastąpił po roli w kultowym filmie "Golden Eye", gdzie zagrała z Piercem Brosnanem. Polacy z pewnością najbardziej pamiętają ją jako Helenę Kurcewiczównę z kinowej wersji "Ogniem i mieczem".

Aktywność zawodowa aktorki zwolniła, gdy postanowiła poświęcić się rodzinie. W 1996 roku wyszła za mąż za hokeistę Mariusza Czerkawskiego, a wkrótce potem urodziła córkę Julię. Ich związek małżeński trwał jednak tylko dwa lata. W późniejszym czasie Scorupco miała jeszcze dwóch mężów. Przez kilkanaście lat jej partnerem był Jeffrey Raymond, specjalista od PR ze Stanów Zjednoczonych, z którym ma 22-letniego syna Jacoba Martina. Od 2015 roku jest żoną szwedzkiego przedsiębiorcy Karla Rosengrena. Para na co dzień mieszka w luksusowej rezydencji w Los Angeles, nie zapominając jednak o Szwecji.

W czerwcu poprzedniego roku Julia podzieliła się wspaniałą wiadomością. 28-latka przyjęła oświadczyny od swojego szkolnego partnera, C.J. Hicksa, po dekadzie znajomości. Niedługo po tym wydarzeniu, przyszli małżonkowie udali się ze znajomymi do Szwecji, aby świętować ten ważny moment podczas tradycyjnego święta Midsommar.

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Julia Scorupco Czerkawski pochwaliła się ślubnymi fotografiami

Julia Scorupco Czerkawski na początku czerwca zorganizowała swój wieczór panieński w Nowym Jorku, w towarzystwie przyjaciółek. 18 sierpnia podzieliła się radosną nowiną za pośrednictwem Instagrama, informując, że jest już po ślubie.

QUIZ: "Ogniem i Mieczem". Pamiętasz kto jest kim 25 lat po premierze? Pytanie 1 z 12 "Nie znałem swojego męstwa". Kto powiedział te słowa po zdobyciu flagi podczas szturmu Kozaków na Zbaraż? Jan Skrzetuski Onufry Zagłoba Król Jan II Kazimierz Waza Następne pytanie

W tym życiu i w każdym kolejnym - Napisała pod serią zdjęć z tego wyjątkowego dnia.

Ślub miał miejsce w urokliwej scenerii, w otoczeniu natury. Goście zajęli miejsca przy jednym, długim stole, a w pobliżu młodej pary usiedli szczęśliwi rodzice. Panna młoda zachwycała w sukni z gorsetem, ozdobionej subtelnymi kwiatowymi aplikacjami, a jej rozpuszczone włosy wieńczył klasyczny welon. Z kolei pan młody postawił na jasny zestaw garniturowy.

Córka znanej pary również odnalazła swoją drogę w świecie filmu, choć preferuje pracę po drugiej stronie kamery. Po zdobyciu dyplomu z medioznawstwa i socjologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, rozpoczęła współpracę z agencją marketingową obsługującą hollywoodzkie gwiazdy. Jej obowiązki obejmowały m.in. działania promocyjne przy filmach i koncertach, co, jak zauważył jej ojciec Mariusz Czerkawski, wiąże ją z tym wyjątkowym światem. Po pięciu latach pracy, w zeszłym roku postanowiła zrobić sobie zawodową przerwę.

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