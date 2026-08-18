Interwencja w Siedlcach. Policjant po służbie reanimował kobietę

Nagłe zasłabnięcie na ulicy Nowy Świat w Siedlcach

14 sierpnia 2026 roku około godziny 20:30 w Siedlcach miała miejsce sytuacja wymagająca pilnej interwencji medycznej. Funkcjonariusz Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Ostrołęce, przebywając na urlopie, zauważył przy ulicy Nowy Świat mężczyznę, który trzymał w ramionach nieprzytomną kobietę. Policjant natychmiast zareagował i podszedł do pary, aby sprawdzić stan poszkodowanej. Z rozmowy z mężczyzną wynikało, że jest on mężem kobiety, która nagle osunęła się na chodnik w trakcie wspólnego spaceru.

Skuteczna resuscytacja krążeniowo-oddechowa przed przyjazdem karetki

Po wstępnym badaniu policjant stwierdził u kobiety brak oddechu oraz tętna, co zmusiło go do natychmiastowego rozpoczęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W tym samym czasie zaangażował przechodzącą obok kobietę do powiadomienia służb ratunkowych. W trakcie prowadzenia uciśnięć klatki piersiowej na miejscu pojawił się kolejny świadek zdarzenia, który okazał się ratownikiem medycznym pracującym w siedleckim szpitalu. Obaj mężczyźni wspólnie kontynuowali działania ratunkowe aż do momentu, w którym u poszkodowanej powróciły czynności życiowe.

Transport poszkodowanej do szpitala w Siedlcach

Po przywróceniu funkcji życiowych policjant wraz z ratownikiem monitorowali stan kobiety do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Przybyła na miejsce załoga karetki przejęła pacjentkę i przetransportowała ją do szpitala. Sytuacja ta pokazuje, jak istotne znaczenie ma natychmiastowa reakcja świadków oraz znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy. Postawa funkcjonariusza z Ostrołęki potwierdza, że chęć pomocy drugiemu człowiekowi jest ważnym elementem służby, również w czasie wolnym od obowiązków zawodowych.

Źródło: Policja.pl