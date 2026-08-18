Zatrzymanie w gminie Wieliszew. Pijany instruktor sztuk walki uciekał przed policją

Niebezpieczna jazda hyundaiem w powiecie legionowskim

Zdarzenie miało miejsce 5 sierpnia 2026 roku około godziny 9:30. Policjanci otrzymali zgłoszenie od świadka, który podróżował za niebezpiecznie jadącym hyundaiem. Z relacji osoby zgłaszającej wynikało, że kierujący wykonywał gwałtowne manewry i mógł znajdować się pod wpływem alkoholu. Zachowanie kierowcy na drodze stwarzało realne zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu.

Atak na świadka i próba ucieczki

Świadek zdarzenia podjął próbę zatrzymania osobowego auta, co wywołało agresję u kierującego hyundaiem. Mężczyzna wybił szybę w samochodzie zgłaszającego, po czym natychmiast odjechał z miejsca zdarzenia. Dyżurny policji natychmiast przekazał rysopis pojazdu oraz informację o kierunku ucieczki do wszystkich patroli pełniących służbę w tym rejonie.

Policyjny pościg i zatrzymanie na ulicy Nowodworskiej

Samochód został szybko zlokalizowany przez funkcjonariusza Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, który patrolował teren miejscowości Skrzeszew. Policjant podjął interwencję na ulicy Nowodworskiej, gdzie skutecznie zablokował drogę uciekającemu kierowcy. Mimo podjętej przez 32-latka próby dalszej ucieczki, mundurowy doprowadził do jego zatrzymania.

Agresywny instruktor sztuk walki zatrzymany

Od zatrzymanego 32-letniego mieszkańca Warszawy wyraźnie wyczuwalna była silna woń alkoholu. Mężczyzna nie zamierzał wykonywać poleceń i stał się bardzo agresywny wobec funkcjonariusza. Wyzywał policjanta słowami wulgarnymi oraz kierował pod jego adresem groźby karalne. W toku dalszych czynności śledczy ustalili, że zatrzymany mężczyzna jest instruktorem sztuk walki.

Zarzuty i nadzór Prokuratury Rejonowej w Legionowie

Mieszkaniec stolicy będzie teraz odpowiadał przed sądem za popełnienie szeregu przestępstw. Zarzuty obejmują prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, uszkodzenie mienia, a także znieważenie funkcjonariusza publicznego i kierowanie gróźb. Całe postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Legionowie.

Apel policji o reagowanie na nietrzeźwych kierowców

Przedstawiciele służb podkreślają, jak istotna jest czujność świadków w takich sytuacjach, ponieważ jeden telefon może zapobiec tragedii. W przypadku podejrzenia, że kierowca może być pod wpływem alkoholu, należy zadzwonić pod numer alarmowy 112 i podać jak najwięcej szczegółów. Policja radzi jednak, aby nie podejmować prób samodzielnego zatrzymywania takiego kierowcy i nie narażać własnego bezpieczeństwa.

Źródło: Policja.pl