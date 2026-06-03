Julia Scorupco planuje ślub. Córka Mariusza Czerkawskiego zaręczyła się rok temu

Jedyna latorośl aktorki Izabelli Scorupco i utytułowanego hokeisty Mariusza Czerkawskiego lada moment oficjalnie stanie na ślubnym kobiercu. Informacja o zaręczynach z wieloletnim partnerem trafiła do opinii publicznej w czerwcu 2025 roku, wywołując mnóstwo pozytywnych reakcji wśród obserwatorów. Przyszła mężatka zorganizowała niedawno huczny wieczór panieński, podczas którego bawiła się w białym welonie w towarzystwie najbliższych koleżanek, a radosne chwile z całego dnia świętowania chętnie relacjonowała w internecie.

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Córka Izabelli Scorupco unika show-biznesu. Julia Scorupco pracuje w Stanach Zjednoczonych

Julia skończy we wrześniu dwadzieścia dziewięć lat, jednak konsekwentnie trzyma się z dala od blasku fleszy i medialnego szumu. Potomkini legendy sportu oraz polskiej gwiazdy kina ukończyła edukację na amerykańskim Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Na co dzień rozwija swoją karierę w branży public relations i marketingu, budując swoje dorosłe życie w Stanach Zjednoczonych. Publikowanie prywatnych chwil należy u niej do rzadkości, dlatego zeszłoroczne fotografie z romantycznych oświadczyn były dla wielu osób sporym zaskoczeniem.

Dziewięć lat później i jakoś z dnia na dzień nadal kocham cię bardziej - napisała pod fotografią Julia Scorupco na swoim profilu na Instagramie.

Para buduje wspólną relację już od dziesięciu lat, dlatego decyzja o formalizacji związku nie zdziwiła najbliższego otoczenia. Przyszły pan młody nie funkcjonuje w show-biznesie, ale on i Julia wyglądają na niezwykle dopasowanych. Obserwatorzy dawnej modelki z pewnością zastanawiają się nad listą gości weselnych oraz ślubną stylizacją młodej pary. Pewne jest, że Izabella Scorupco i Mariusz Czerkawski wkrótce będą celebrować ten wyjątkowy dzień wspólnie z córką!

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Wieczór panieński Julii Scorupco. Zdjęcia z imprezy trafiły do sieci

Ostatnie dni upłynęły przyszłej pannie młodej na radosnym świętowaniu w gronie zaufanych przyjaciółek. Julia i jej towarzyszki wieczór panieński spędziły w jednym z lokali, a zjawiskowe pamiątkowe fotografie błyskawicznie zasiliły instagramowe konto Scorupco. Córka gwiazdorskiej pary założyła na tę okazję okolicznościową koszulkę z inicjałami narzeczonego i zaprezentowała się w tradycyjnym welonie. ZOBACZCIE zdjęcia!

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