Rozłóż na desce do prasowania. Dzięki temu trikowi skrócisz czas prasowania ubrań

Masz dość żmudnego prasowania? Odkryj sprytny sposób, który znacząco przyspieszy ten domowy obowiązek i sprawi, że zaoszczędzisz czas.

Wykorzystaj prosty trik z wykorzystaniem produktu, który masz w swoim domu, aby zdwoić efektywność prasowania

Sprawdź, jak szybko możesz uporać się ze stertą prania czekającego na prasowanie.

Nie ma co ukrywać, że chyba większość osób prasowanie traktuje raczej jako nieprzyjemny obowiązek niż jako formę relaksu. Zapewne niejednokrotnie zastanawialiście się, jak przyspieszyć ten żmudny proces. Na szczęście istnieje prosty trik, który dodatkowo nie wymaga kupowania specjalnych akcesoriów. Potrzebna jest jedynie... zwykła folia aluminiowa, którą wiele osób ma już w kuchennej szufladzie. Przed rozpoczęciem prasowania należy zdjąć pokrowiec z deski i dokładnie wyłożyć jej powierzchnię folią aluminiową. Błyszcząca strona powinna być skierowana do góry. Następnie trzeba ponownie założyć pokrowiec - i można zabierać się za prasowanie.

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Dlaczego ten sposób działa?

Sekret tkwi we właściwościach aluminium. Metal dobrze przewodzi i odbija ciepło. Gdy rozgrzana stopa żelazka przesuwa się po tkaninie, część energii cieplnej przechodzi przez materiał w stronę deski. Aluminiowa warstwa odbija znaczną część tego ciepła z powrotem. W praktyce oznacza to, że tkanina jest ogrzewana nie tylko od góry przez żelazko, ale również od strony deski. Dzięki temu zagniecenia mogą szybciej się rozprostowywać, a przy niektórych ubraniach wystarczy mniej pociągnięć żelazkiem. To szczególnie przydatne, kiedy do prasowania czeka większa sterta ubrań. Kilka sekund oszczędzonych na jednej koszuli może nie robić wielkiej różnicy. Przy kilkunastu rzeczach sprawa wygląda już zupełnie inaczej.

Prosty trik, dzięki któremu spędzimy mniej czasu przy desce

Warto jednak pamiętać, że folia aluminiowa nie zastąpi odpowiedniej temperatury czy pary. Zawsze należy stosować ustawienia zalecane przez producenta odzieży i zachować ostrożność podczas prasowania. Jeśli nie jesteśmy fanami prasowania, warto wypróbować ten trik. Folia aluminiowa działa tutaj jak odbijająca ciepło warstwa pomocnicza. Zamiast pozwalać, by część energii cieplnej bezpowrotnie "uciekała" w stronę deski, kieruje ją z powrotem na materiał. Dzięki temu prasowanie może przebiegać szybciej i wymagać mniej ruchów żelazkiem.

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