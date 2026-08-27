Zatrzymanie Rosjan na Woli. Policja i ABW przejęły nielegalną broń

Wspólna akcja Policji i ABW na warszawskiej Woli

Stołeczni policjanci z Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw we współpracy z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadzili działania w weekend 22 i 23 sierpnia 2026 roku. Służby uzyskały informacje o możliwości działania zorganizowanej grupy przestępczej na terenie stolicy. Ze względu na wysokie ryzyko, że podejrzewani mężczyźni mogą być uzbrojeni, wejście do lokalu na Woli odbyło się przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Wewnątrz mieszkania funkcjonariusze zastali trzech obywateli Rosji w wieku 21, 25 oraz 42 lat.

Nielegalna broń i amunicja ukryta w sypialni

W trakcie przeszukania pomieszczeń policjanci odnaleźli w sypialni trzy sztuki broni palnej wraz z zapasem amunicji. Przedmioty te były schowane w jednej z szaf, a dwie jednostki broni miały zatarte numery fabryczne. Po zakończeniu czynności na miejscu zdarzenia zatrzymane osoby przewieziono do Komendy Stołecznej Policji. Tam kontynuowano dalsze działania procesowe z udziałem mężczyzn.

Zarzuty i areszt dla 42-letniego mężczyzny

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 42-letniemu mężczyźnie zarzutu nielegalnego posiadania broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia. Na wniosek Prokuratora Rejonowego Warszawa Wola, sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo kodeks karny przewiduje karę od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Wobec 25-latka wdrożona została procedura deportacyjna, natomiast najmłodszy z grupy, 21-latek, po przesłuchaniu w charakterze świadka został zwolniony.

Źródło: Policja.pl