Gwiazdy gospodarzami specjalnego programu Radia ESKA na zakończenie wakacji

Grzeszczak, Cyms, Kwiatkowski i inni

Wśród artystów, którzy na co dzień pojawiają się na antenie jako wykonawcy, a którzy teraz zasiądą przed mikrofonem Radia ESKA, są m.in. Sylwia Grzeszczak, Kuba i Kuba, Dawid Kwiatkowski, Fukaj, Margaret, Oskar Cyms i Blanka. Będzie to ich debiut w roli prezenterów radiowych. Program będzie też wprowadzeniem do nowej ramówki Radia ESKA, która wystartuje we wtorek 1 września.

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Tłumy przed studiem Radia ESKA podczas wizyty Oskara Cymsa

"Oddajemy antenę gwiazdom"

W ostatnim dniu wakacji oddajemy antenę gwiazdom. Każdy ma za sobą swój pierwszy koncert, pierwszą piosenkę czy pierwszy ważny moment w karierze, a teraz sami zaliczą radiowy debiut. Ten program to dla nas także symboliczny początek nowego sezonu – żegnamy wakacje, witamy nową ramówkę i wchodzimy w czas kolejnych początków. W ESCE zaczyna się coś nowego i dajemy tego przedsmak – mówi Piotr Rzepka, Dyrektor Programowy segmentu radiowego Grupy ZPR Media, w skład której wchodzi Radio ESKA.