Julia Scorupco wzięła ślub. Aktorka i hokeista pojawili się na ceremonii

Córka słynnej aktorki Izabelli Scorupco oraz hokeisty Mariusza Czerkawskiego wyszła za mąż za swojego wieloletniego partnera. Wybrankiem Julii jest C.J. Hicks. Rodzice panny młodej, pomimo burzliwego rozwodu niemal dwadzieścia lat temu, zgodnie towarzyszyli córce w tym niezwykle ważnym dla niej momencie.

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Julia przyszła na świat 15 września 1997 roku, kilkanaście miesięcy po ślubie słynnej pary. Związek małżeński zawarli w 1996 roku, będąc u szczytu popularności i uchodząc za jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Sielanka nie trwała jednak długo. Rozstali się już w 1998 roku, po siedmiu latach znajomości i zaledwie dwóch latach jako małżeństwo. Ponieważ w momencie rozpadu związku Julia była niemowlakiem, nie ma prawa pamiętać rodziców jako pary.

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Po długim czasie milczenia Mariusz Czerkawski wyznał w mediach, co było główną przyczyną rozpadu ich relacji. Okazało się, że kluczową rolę odegrały sprawy zawodowe. Podczas gdy Izabella Scorupco skupiała się na budowaniu kariery filmowej, hokeista spędzał mnóstwo czasu w USA, grając w prestiżowej lidze NHL. Były mąż aktorki z perspektywy lat przyznał, że prawdopodobnie zbyt rzadko stawiał rodzinę na pierwszym miejscu i mógł okazywać żonie więcej niezbędnego wsparcia.

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Rozstaliśmy się nie dlatego, że się znielubiliśmy, ale poprzez ciągłe rozłąki już później nie mogliśmy się dogadać, oddalaliśmy się od siebie. I ta miłość gdzieś się zagubiła, bo jej nie pielęgnowaliśmy - mówił w rozmowie z "Vivą!".

Mimo że ich relacje po rozstaniu bywały różne, starali się dochodzić do kompromisów ze względu na dobro dziecka. Gdy nadszedł dzień ślubu ich córki, bez mrugnięcia okiem stawili się u jej boku.

Scorupco i Czerkawski obok siebie na weselu

Były sportowiec wielokrotnie deklarował w mediach swoje oddanie dla córki, zapewniając o swoim stałym wsparciu. Julia jest również często widywana w mediach społecznościowych u boku znanej mamy. Na co dzień 28-latka mieszka w Kalifornii i działa w branży PR. Zaręczyny celebrowała w czerwcu 2025 roku, a niedawno, podczas letniej ceremonii, powiedziała ukochanemu "tak".

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W uroczystości wzięli udział oboje rodzice. Mimo ogromnej popularności ojca i matki, to właśnie panna młoda grała tego dnia pierwsze skrzypce. Byli małżonkowie zajęli miejsca tuż obok siebie, przy jednym weselnym stole. Na publikowanych w internecie zdjęciach z przyjęcia niemal nie widać jednak znanych twarzy rodziców.

Mariusz Czerkawski zaprezentował się w klasycznym, szarym garniturze, z kolei Izabella Scorupco wybrała nienachalną kreację z motywem kwiatowym. Co ciekawe, niemal trzydzieści lat temu, w lipcu 1996 roku, to właśnie oni, jako świeżo upieczeni małżonkowie, byli w centrum uwagi w podobnych okolicznościach.

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