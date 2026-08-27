Tylko u nas! Polska potwierdza udział w Eurowizji 2027. Znamy decyzję TVP

Polska wystąpi na Eurowizji 2027. Telewizja Polska potwierdza udział

Po historycznym wyniku Alicji w jubileuszowym finale Eurowizji w Wiedniu - Polska nie zamierza spocząć na laurach. Mimo długiego milczenia w sprawie przygotowań do przyszłorocznej edycji, fani liczyli, że już wkrótce dowiemy się, jakie kroki podejmie Telewizja Polska. W korespondencji z Eska.pl Dział Komunikacji Korporacyjnej TVP potwierdził dziś, że stacja weźmie udział w Eurowizji 2027, którą po swoim zwycięstwie organizuje Bułgaria. Tym samym, reprezentacja Polski zamelduje się w stawce największego konkursu muzycznego świata już po raz 30. od czasu debiutu w 1994 roku.

Przypomnijmy, że Edyta Górniak zajęła wówczas historyczne drugie miejsce. Z kolei Alicja Szemplińska ze swoim utworem "Pray" zdobyła największe od tamtej pory poparcie jurorów - siódme miejsce, ostatecznie plasując się na miejscu dwunastym. Co z jej następcą?

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Będą preselekcje? Decyzja zapadła

Jak przekazała nam Telewizja Polska, odbędą się preselekcje do Eurowizji 2027. Ich szczegóły poznamy w późniejszym terminie. Przez dwa ostatnie lata konkurs miał charakter publiczny, a o wyborze Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemplińskiej w 100% zdecydowała widownia. Za organizację przyszłorocznych eliminacji odpowiada Jacek Dybowski - współtwórca ostatnich polskich występów na Eurowizji jako realizator pracy kamer.

- Jacek Dybowski otrzymał od Telewizji Polskiej zlecenie przygotowania i realizacji krajowych preselekcji do przyszłorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji 2027 w Bułgarii. I je przyjął - czytamy w przesłanym do naszej redakcji komunikacie.

Dybowski jest związany z branżą telewizyjną od ponad trzech dekad. Zajmował się m.in. realizacją największych festiwali muzycznych w naszym kraju. W Konkursie Piosenki Eurowizji odpowiadał od 2024 roku za realizację polskich występów. Jak jednak poinformował w mediach społecznościowych, nie będzie się już zajmował Eurowizją Junior.

- Polskim występem na Junior Eurovision 2026 decyzją dyrektora odpowiedzialnego za Eurowizję w TVP będzie się zajmowała inna ekipa niż ta, która odpowiadała za polskie eliminacje do Eurowizji 2025, 2026 czy przygotowywała Eurowizję 2025, 2026 i Junior Eurovision 2025 - napisał na Instagramie reżyser.

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Eurowizja 2027 - o konkursie

71. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 11, 13 i 15 maja 2027 roku. Miastem-gospodarzem został czarnomorski kurort Burgas. Bułgaria jest gospodarzem Eurowizji 2027 jako zwycięzca tegorocznej, jubileuszowej edycji z utworem "Bangaranga" w wykonaniu Dary. Jak dotąd, udział potwierdziło około 20 krajów, w tym debiutująca Kanada.

Sonda Eurowizja 2027 - kto powinien reprezentować Polskę? Basia Giewont Jasiek Piwowarczyk Kaeyra Kuba Szmajkowski Marcin Maciejczak Roxie Węgiel Sara James Sylwia Grzeszczak Oskar Cyms