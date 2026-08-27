Mateusz Banasiuk pręży muskuły na plaży w Sopocie. Gwiazdor zdjął koszulkę, paparazzi wszystko uwiecznili

Mateusz Banasiuk zachwyca formą! Aktor wie, jak zadbać o sylwetkę

Mateusz Banasiuk, znany z produkcji takich jak "Furioza", "Pierwsza miłość" czy "Na Wspólnej", to nie tylko utalentowany aktor, ale też miłośnik aktywnego stylu życia. Jego sportowa i zadbana sylwetka zawsze przyciąga spojrzenia. Obecność Banasiuka w Sopocie była związana z promocją jesiennej ramówki stacji TVN, jednak artysta nie omieszkał wykorzystać doskonałej, słonecznej aury do odpoczynku na plaży i korzystania z uroków kończących się wakacji.

Paparazzi wszystko uwiecznili!

Mateusz Banasiuk, który ma 40 lat, nie stroni od wysiłku fizycznego, co zdecydowanie widać. Aktor ma na swoim koncie m.in. starty w pływackich zmaganiach środowiska aktorskiego. Jego zainteresowania sportowe obejmują też surfing oraz jazdę na rolkach. Swoimi wyczynami, zwłaszcza imponującą jazdą na rolkach, nierzadko dzieli się z fanami w internecie. Dla artysty aktywność fizyczna to znacznie więcej niż tylko dbanie o zewnętrzny wizerunek - to przede wszystkim kluczowy element jego codziennego, pełnego ruchu życia, co bezpośrednio przekłada się na znakomitą kondycję i zdrowy wygląd.

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Gdy tylko nadarzyła się okazja, Banasiuk w Sopocie szybko pozbył się górnej części garderoby i wskoczył w kąpielówki. Jego wysportowana sylwetka natychmiast stała się obiektem zainteresowania innych turystów odpoczywających nad morzem, a także czujnych paparazzich, którzy obfotografowali ten moment. TUTAJ ZNAJDZIECIE ZDJĘCIA Z PLAŻY!

Banasiuk w Sopocie, a "Azja Express" niebawem w TV

Na sopockiej plaży Mateusz Banasiuk nie odpoczywał jednak w samotności. Czas spędzał w towarzystwie swojej siostry, Aldony. Rodzeństwo przyjechało nad polskie morze w związku z ważnym wydarzeniem telewizyjnym. Aktor wziął udział w evencie promującym najnowszą ofertę programową TVN, gdzie reklamował kolejną odsłonę formatu "Azja Express". Emisja pierwszego odcinka zaplanowana jest na 5 września. Warto zaznaczyć, że w programie zobaczymy zarówno Mateusza, jak i Aldonę jako uczestników. Możemy się domyślać, że doskonałe przygotowanie fizyczne i sportowe zacięcie były niezwykle przydatne podczas realizacji tego wymagającego show.

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