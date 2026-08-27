Ta narzuta na łóżko z Action to prawdziwy hit! W Home&You zapłacisz aż 100 złotych drożej

W sklepie Action pojawiła się narzuta za 69 zł, która może być znakomitym sposobem na jesienną metamorfozę sypialni.

Produkt ten jest znacznie tańszy niż podobny model z Home&You, który kosztuje 179,99 zł.

Narzuta może służyć jako praktyczne przykrycie łóżka lub element dekoracyjny, dodający wnętrzu przytulności.

Jesienne metamorfozy mieszkania wcale nie muszą oznaczać dużych wydatków. Czasem wystarczy nowa poduszka, koc albo narzuta, żeby wnętrze stało się bardziej przytulne. To jeden z tych dodatków, które robią różnicę bez konieczności przeprowadzania generalnego remontu.

Narzuta z Action to prawdziwy hit. Wygląda efektownie, a kosztuje grosze

Model dostępny w Action wpisuje się w klimat nadchodzącej jesieni. Narzuta ma przyjemny, dekoracyjny wygląd i może być zarówno praktycznym przykryciem łóżka, jak i elementem wystroju sypialni. Wystarczy niedbale zarzucić ją na łóżko, dodać kilka poduszek i gotowe.

Największym atutem jest jednak cena. W Action za ten produkt zapłacimy 69,90 zł. Dla porównania podobna narzuta dostępna w Home&You kosztuje 179,99 zł. Różnica przekracza więc 100 zł.

Jesienne dodatki do wnętrz. Zobacz, jak ocieplić dom jesienią

Mały dodatek, duża zmiana

Narzuta może być dobrym sposobem na szybką zmianę aranżacji. Szczególnie jesienią, kiedy wiele osób zaczyna szukać w domu cieplejszych, bardziej miękkich akcentów. Taki tekstylia dobrze sprawdzają się również wtedy, gdy chcemy odświeżyć sypialnię bez kupowania nowych mebli.

Co więcej, narzuta nie musi być wykorzystywana wyłącznie na łóżku. Można położyć ją na sofie, fotelu czy innym meblu wypoczynkowym. W zależności od dodatków łatwo stworzyć dzięki niej spokojną, klasyczną aranżację albo bardziej przytulny, jesienny kącik.

Warto zajrzeć do Action, jeśli szukasz efektownego i taniego sposobu na metamorfozę wnętrza

Jeśli planujesz niewielką metamorfozę sypialni, ten produkt zdecydowanie warto mieć na oku. Cena 69 zł sprawia, że jest to znacznie mniejszy wydatek niż w przypadku podobnego modelu z Home&You.

Nie trzeba wydawać fortuny, żeby wnętrze nabrało nowego charakteru. Czasem jeden dobrze dobrany dodatek wystarczy, by zwykła sypialnia zrobiła się zdecydowanie bardziej przytulna. Narzuta z Action to jeden z tych produktów, obok których trudno przejść obojętnie, zwłaszcza gdy jej cena jest tak konkurencyjna.

9