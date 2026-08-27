Memoriał Wagnera. Polska zagra przed mistrzostwami

Polska zagra na Memoriale Wagnera

Od piątku do niedzieli w krakowskiej Tauron Arenie potrwa XXIII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. W rywalizacji wezmą udział reprezentacje siatkarzy Polski, Słowenii, USA i Francji. Dla polskiej kadry turniej to ważny test formy przed mistrzostwami Europy, startującymi 8 września w Bułgarii, Rumunii, Finlandii i we Włoszech.

Biało-czerwoni rozpoczną turniej od piątkowego starcia ze Słowenią. Następnie zagrają w sobotę z USA, a w niedzielę z Francją. Prezes PZPS Sebastian Świderski przypomniał, że zbliżające się mistrzostwa Europy dają pierwszą szansę na zdobycie kwalifikacji do igrzysk w Los Angeles, a bilet na igrzyska wywalczy jedynie triumfator tego turnieju.

"Obsada jest bardzo mocna, bo gościmy przecież mistrzów olimpijskich - Francję. Amerykanów, z którym niedawno wygraliśmy w finale Ligi Narodów i solidną Słowenią, sprawiającą nam zawsze sporo problemów. Bronimy mistrzostwa Europy i mam nadzieję, że po finale w Mediolanie będziemy świętować kwalifikację do igrzysk" - stwierdził.

"To jest ten czas, gdy czuje się, że główna impreza sezonu jest już tuż za rogiem. Zagramy w wypełnionej kibicami Tauron Arenie, którzy tworzą wspaniałą atmosferę. Naszymi rywalami będą najmocniejsze zespoły na świecie, prezentujące różne style. Te mecze dostarczą naszemu sztabowi dużo danych, abyśmy wiedzieli nad czym jeszcze mamy pracować" - podkreślił.

Mocni rywale przed ME

Szkoleniowiec Polaków, Nikola Grbić, ocenia formę zespołu jako nie w pełni przygotowaną na tym etapie. Przypomniał on, że drużyna znajduje się w trakcie cyklu treningowego, a starcia z wymagającymi rywalami są dla sztabu niezwykle cenne. Obecnie kadra składa się z 15 siatkarzy, z czego jeden nie pojedzie na mistrzostwa.

Memoriał Wagnera rozgrywany jest nieprzerwanie od 2003 roku (z wyjątkiem 2020 r.). Turniej ma upamiętnić Huberta Jerzego Wagnera. Tegoroczna edycja zbiega się z 50. rocznicą zdobycia złotego medalu olimpijskiego pod wodzą tego szkoleniowca. Polska odnosiła w tych zawodach zwycięstwa aż 11 razy (m.in. w 2024 roku).

"Świetnie, że mamy okazję zagrać z mocnymi przeciwnikami, bo to ich najlepiej przygotowuje drużynę. Wygrana 3:0 w godzinę ze słabym rywalem nic nam nie daje" - nie miał wątpliwości Grbić, dodając, że da szansę pokazania się wszystkim zawodnikom.