Sebastian Fabijański na Eurowizji 2027? Może zostać reprezentantem Polski!

Sebastian Fabijański stawia na muzykę

Sebastian Fabijański dla większości Polaków jest znany głównie jako aktor, ale od dawna zajmuje się również muzyką. W ostatnim czasie to właśnie na tę część swojej kariery poświęca najwięcej czasu. Wydał kilka utworów w duecie z wokalistką Daryą Frączek. Niedawno razem wystąpili na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie z utworem "nieIDEALNA" brali udział w konkursie Premier. Co prawda nie udało im się zdobyć żadnej nagrody, ale Fabijański się nie poddaje. Artysta poinformował, że niedawno wpadł na kolejny pomysł, który pozwoliłby mu rozpromować swoją twórczość przed większą grupą odbiorców.

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Sebastian Fabijański Festiwal Opole 2026

Fabijański reprezentantem Polski na Eurowizji?

Sebastian Fabijański zdradził, że zastanawia się nad zgłoszeniem do polskich preselekcji do Konkursu Piosenki Eurowizji. Chciał jednak wiedzieć, co o tym sądzą jego fani. Zrobił sondę z trzema możliwościami wyboru: 1. Tak! Róbcie! Będę głosować!, 2. Wszystko mi jedno, 3. Nie, Nie nadajecie się. Wygrała pierwsza opcja i to z wynikiem aż 93 procent głosów! "Chyba nie mamy wyboru" - napisał Fabijański wraz z publikacją wyniku sondy. Wygląda na to, że mamy pierwszego mocnego kandydata do preselekcji. Na razie Telewizja Polska nie ogłosiła konkursu. Rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń należy spodziewać się na jesieni.

Autor: sebastian.fabijanski.official/ Instagram

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Eurowizja 2027 - kiedy i gdzie?

71. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w mieście Burgas na wybrzeżu Morza Czarnego. Półfinały zostaną zorganizowane 11 i 13 maja 2027. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 15 maja 2027. Wydarzenie trafi do Bułgarii po historycznej wygranej Dary z piosenką "Bangaranga". To pierwszy raz, kiedy ten kraj organizuje Eurowizję.