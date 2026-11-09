Tomasz Fornal poruszony zamachem w Krakowie. Siatkarz wskazał na jeden ważny szczegół

Tomasz Fornal z nagrodą MVP. Siatkarz skomentował zamach w Krakowie

Należący do grona liderów polskiej kadry siatkarskiej Tomasz Fornal ma za sobą świetny poprzedni sezon, w którym najpierw triumfował z drużyną narodową w Lidze Narodów, zdobywając tytuł MVP tego turnieju, a następnie sięgnął po złoto mistrzostw Europy. Zawodnik przyszedł na świat w Krakowie i czuje bardzo silną emocjonalną więź ze swoim rodzinnym miastem. Z tego powodu krwawy zamach na Rynku Głównym z soboty 7 listopada dotknął go wyjątkowo mocno. Już nazajutrz po tej tragedii najlepszy gracz ostatniej Ligi Narodów musiał wyjść na parkiet w barwach Aluronu CMC Warty Zawiercie na ligowe starcie przeciwko Asseco Resovii Rzeszów. Zespół przyjmującego odniósł pewne zwycięstwo 3:0, a sam Fornal odebrał statuetkę dla najlepszego gracza spotkania. Tuż po zakończeniu meczu siatkarz w rozmowie cytowanej przez PAP skomentował krakowski zamach oraz późniejsze wydarzenia.

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Tomasz Fornal chwali postawę Polaków po tragicznym zamachu w Krakowie

Kluczowy gracz Biało-czerwonych wyznał, że stolica Małopolski to jego ukochane miejsce, w którym zamierza „żyć po karierze”. Choć było to niezwykle trudne zadanie, podczas ligowego pojedynku Tomasz Fornal próbował odciąć myśli od tragicznego zamachu.

Jestem profesjonalnym sportowcem, wiadomo, że ciężko jest gdzieś się odciąć i zapomnieć na 100 proc. Chciałem rozegrać mecz i na tym się skupić, ale na pewno nie jest to nic łatwego, to, co wczoraj wydarzyło się w Polsce

Tak sytuację podsumował wyraźnie poruszony zawodnik. Warto jednak podkreślić, że reprezentant kraju dostrzegł również niezwykle budujące zjawisko, które miało miejsce bezpośrednio po krakowskiej masakrze.

Przez ostatni miesiąc wiele rzeczy mogło poróżnić Polaków, ale jeśli w tej sytuacji jest jakiś pozytyw, to fakt, że my, Polacy, potrafimy się teraz w tym trudnym czasie zjednoczyć. Potrafimy pójść i oddać krew. Widziałem ogromne wsparcie

Tymi słowami Tomasz Fornal wyraził swój podziw dla solidarnej postawy rodaków.

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