Pożar hali w Lgocie Wielkiej. Policjant jadący na służbę zaczął gasić ogień

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-11-09 14:02

8 listopada 2026 roku, przed godziną 8:00, doszło do pożaru hali produkcyjnej przy ulicy Słonecznej w Lgocie Wielkiej. Kłęby dymu zauważył jadący na służbę aspirant Rafał Krężel. Policjant powiadomił służby ratunkowe, sprawdził, czy w hali i jej najbliższym otoczeniu nie ma osób zagrożonych, a następnie zaczął gasić ogień.

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Autor: Pixabay.com Policja postrzeliła dwóch aktorów, bo wzięła ich za bandytów

Policjant zauważył pożar hali w Lgocie Wielkiej

Aspirant Rafał Krężel z Posterunku Policji w Lgocie Wielkiej jechał na służbę, gdy zauważył kłęby czarnego dymu wydobywające się z jednej z hal produkcyjnych. Zatrzymał samochód i ruszył w stronę zadymionego budynku. Najpierw sprawdził, czy w hali ani w jej najbliższym otoczeniu nie ma osób potrzebujących pomocy. Okazało się, że nikogo tam nie było, ale pożar nadal się rozprzestrzeniał.

Policjant z Lgoty Wielkiej zaczął gasić pożar przed przyjazdem strażaków

Funkcjonariusz powiadomił służby ratunkowe. Po odłączeniu zasilania elektrycznego, nie czekając na przyjazd strażaków, skorzystał z węża podłączonego do znajdującej się na miejscu instalacji wodnej. Zaczął gasić ogień, starając się jednocześnie ograniczyć jego rozprzestrzenianie się na pozostałą część obiektu. Aspirant Rafał Krężel jest także druhem Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej. Doświadczenie zdobyte podczas szkoleń i działań ratowniczych wykorzystał przy ocenie sytuacji.

Źródło: Policja.pl

 

ROLKI