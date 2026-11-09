Aneta Piotrowska uderzyła w Iwonę Pavlović. Zdziwiona jurorka "TzG" odpowiada. "Duża niewiedza"

Aneta Piotrowska dała się zapamiętać fanom programu "Taniec z Gwiazdami" jako jedna z bardziej charyzmatycznych tancerek. Od jej zwycięstwa w formacie minęło w tym roku 20 lat. Piotrowska podbiła najsłynniejszy parkiet w Polsce w duecie z Rafałem Mroczkiem, z którym połączyło ją wielkie, płomienne uczucie.

Piotrowska krytykuje "Taniec z Gwiazdami"

Można by pomyśleć, że "Taniec z Gwiazdami" budzi u Piotrowskiej same pozytywne skojarzenia. Jeszcze niedawno gościła przecież na widowni podczas realizacji wyjątkowego, jubileuszowego odcinka, z okazji 20-lecia formatu w naszym kraju.

Okazuje się, że oglądając nowe odcinki show, tancerka ma sporo zastrzeżeń względem produkcji oraz samych jurorów, w tym stojącej na czele całego składu jurorskiego Iwony Pavlović.

Co różni polską edycję "Tańca z Gwiazdami" od amerykańskiej czy brytyjskiej? Moim zdaniem przede wszystkim dwa fundamentalne elementy: kompetencje jury i poziom zawodowych tancerzy. Zacznijmy od jurorów. W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych ogromną wagę przywiązuje się do autorytetu,doświadczenia i rzeczywistej wiedzy tanecznej osób zasiadających za stołem jurorskim. W Polsce? Cóż...mam w tej kwestii sporo zastrzeżeń. I nie chodzi tu wyłącznie o medialną osobowość czy umiejętność komentowania występów. Chodzi o fundamenty, wiedzę techniczną, doświadczenie turniejowe i umiejętność świadomej oceny tego, co dzieje się na parkiecie. Zastanawiam się chociażby, jakie doświadczenia związane z Blackpool Dance Festival mają niektórzy polscy jurorzy. W przypadku Iwony Pavlović nie wiem nawet, czy kiedykolwiek występowała na tym legendarnym turnieju - zaczęła swój wpis.

Dostało się także tancerzom prowadzącym gwiazdy. Zdaniem ich starszej koleżanki po fachu brak im przygotowania i doświadczenia.

Nie ukrywam, że niektóre decyzje castingowe polskiej produkcji są dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Angażowanie osób, których przygotowanie techniczne i doświadczenie budzą poważne wątpliwości, do programu opartego przecież na profesjonalnym tańcu, uważam za absurdalne. Mam czasem wrażenie, że osoby odpowiedzialne za casting nie do końca rozumieją, czym powinien wyróżniać się naprawdę dobry zawodowy tancerz. I żeby było jasne – doskonale rozumiem, że „Taniec z Gwiazdami” jest przede wszystkim programem rozrywkowym. Ale rozrywka nie musi oznaczać rezygnacji z profesjonalizmu. Wręcz przeciwnie. (...) Z ogromnym sentymentem wspominam czasy, kiedy program emitowany był przez TVN. Mam poczucie, że wówczas znacznie więcej elementów było przemyślanych, a dobór zawodowych tancerzy stał na zdecydowanie wyższym poziomie. Od momentu przejęcia programu przez Polsat, w mojej ocenie, wiele się zmieniło – niestety niekoniecznie na lepsze. (...) Piękna scenografia nie zastąpi jakości tańca. Można stworzyć spektakularne widowisko, ale bez odpowiednich ludzi i prawdziwego tanecznego fundamentu trudno stworzyć program na światowym poziomie. A dla mnie, jako osoby, która poświęciła tańcowi całe życie, ta różnica jest po prostu nie do przeoczenia - dodała.

Co na to Iwona Pavlović?

Ivona Pavlović doświadczyła biedy

Pavlović odpowiada Piotrowskiej

Iwona Pavlović w rozmowie z serwisem ESKA.pl odniosła się do wypowiedzi Anety Piotrowskiej. Jak wyznała, ta bardzo ją zaskoczyła. Mimo wszystko nie czuje do niej żalu, bo sama nie zna życiorysu każdego tancerza w Polsce. Przewodnicząca jury podkreśliła, iż Blackpool Dance Festival jest jej bardzo dobrze znany - zarówno od strony czynnej tancerki, jak i sędzi.

Wiesz co, to tylko świadczy o jej wiedzy, bo na Blackpool Dance Festival tańczyłam wiele razy, a nawet raz sędziowałam. Niewiedza czasami powoduje, moim zdaniem, taką opinię, ale ja też się nie obrażam, no bo z drugiej strony nie wszyscy muszą wiedzieć i znać mój życiorys. Chociaż Anetka mnie zaskoczyła, bo ona tańczyła w takich latach, że powinna to wiedzieć. Mieszkałam w Londynie 3 lata, a na Blackpool, no, gospodarzem nie byłam, ale czułam się tam jak w domu tak naprawdę. Żeby być, to jedno, ale też żeby tańczyć... A mało tego – miałam przyjemność sędziować tam, tak że duża niewiedza, ale nie bolą mnie takie rzeczy. Ja też nie wiem wszystkiego o innych ludziach - powiedziała.

Czarna Mamba stanęła też w obronie biorących udział w show tancerzy. Według Pavlović mają oni bardzo trudne zadanie, a dodatkowo to nie oni, tylko gwiazdy, podlegają ocenom sędziów.

Tutaj w tym programie zdarzają się tancerze, którzy mają na przykład świetne tańce latynoamerykańskie, a trochę słabsze standardowe albo odwrotnie. Nie wiem, czy chciałabym być tancerzem [tutaj], ponieważ ma on bardzo trudne zadanie. Musi być tancerzem, psychologiem, terapeutą, mamą, tatą, wszystkim. Drodzy państwo, to jest harówa ponad siły. Gwiazdy mają takie kryzysy, płaczą, jak na przykład im coś nie idzie lub dostały złe oceny. To nie może tak każdy tancerz... Ktoś, ok, świetnie tańczy i będzie trenerem? No właśnie nie. W tym programie gwiazda ma być gwiazdą, a nie mistrz świata i okolic, że on tu wyjdzie i powie, jak on świetnie zatańczył. Tak naprawdę nas sędziów do końca nawet nie interesuje, jak tańczą tancerze. Dla mnie mogą tańczyć słabiej, mi to nie przeszkadza, bo ja oceniam gwiazdę. Nie mieszałabym się do decyzji produkcji, bo mam wrażenie, że oni też wybierają osobowości odpowiednie do programu, bo państwo nie znacie, co się dzieje na tych treningach - podkreśliła.