"Babcine" paznokcie wracają do łask. Do niedawna uznawany za symbol kiczu, dziś taki manicure noszą Jennifer Lopez i Hailey Bieber

Zapomnij o nudnych, ciemnych kolorach. Tej jesieni na paznokciach króluje zaskakujący trend, który całkowicie odmienia klasyczny manicure.

Perłowy "frosted pearl", niegdyś nazywany "babcinym stylem", wraca w wielkim stylu, podbijając serca gwiazd takich jak Jennifer Lopez i Hailey Bieber.

Sprawdź, jak łatwo uzyskać ten elegancki, subtelny efekt w domu i dlaczego ten uniwersalny trend pasuje do każdej stylizacji.

Moda lubi zataczać koło, a tegoroczna jesień jest na to najlepszym dowodem. Manicure, który jeszcze niedawno wielu osobom kojarzył się z gustem naszych babć, dziś wraca w wielkim stylu. Mowa o "frosted pearl", czyli perłowych paznokciach o delikatnym, półprzezroczystym wykończeniu. Zamiast mocnych, nasyconych barw mamy subtelny połysk, mleczną bazę i efekt przypominający powierzchnię rozświetlonej perły. Paznokcie wyglądają elegancko, świeżo i bardzo naturalnie. Nie są przesadnie błyszczące, a mimo to trudno oderwać od nich wzrok. Co ciekawe, ten nieco sentymentalny manicure pokochały również gwiazdy. Jennifer Lopez, Hailey Bieber oraz brytyjska aktorka Florence Pugh udowadniają, że perłowe wykończenie może wyglądać nowocześnie i pasować nie tylko do eleganckich stylizacji.

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Jak zrobić manicure "frosted pearl"? Z powodzeniem zrobisz to w domu

Osiągnięcie tego efektu nie jest szczególnie skomplikowane. Najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie płytki i dobranie właściwego lakieru. Na początek należy dokładnie opiłować paznokcie, nadając im pożądany kształt, a następnie odsunąć skórki i oczyścić płytkę. Kolejny krok to nałożenie cienkiej warstwy mlecznego, półtransparentnego lakieru w odcieniu różu, beżu lub złamanej bieli. Następnie sięgamy po perłowy lakier lub specjalny pyłek z delikatnym, opalizującym pigmentem. Ważne, aby nie przesadzić z ilością produktu. Chodzi przecież o subtelne rozświetlenie, a nie mocny, metaliczny efekt. Całość zabezpieczamy bezbarwnym topem, który nada paznokciom gładkość i piękny połysk.

Komu pasują perłowe paznokcie?

Jedną z największych zalet trendu "frosted pearl" jest jego uniwersalność. Dobrze wygląda zarówno na krótkich, naturalnych paznokciach, jak i na dłuższej płytce w kształcie migdała. Pasuje do codziennych ubrań, eleganckich sukienek, a nawet grubych jesiennych swetrów. To także świetna propozycja dla kobiet, które mają już dość ciemnych, jesiennych kolorów i szukają czegoś lżejszego. Perłowy manicure rozświetla dłonie, dodaje im subtelności i nie wychodzi z mody po jednym sezonie.

Wygląda na to, że tej jesieni zamiast burgundu i ciemnego fioletu wybieramy delikatny blask. "Frosten pearl" udowadnia, że nawet manicure kojarzony z minionymi dekadami może wrócić na salony i stać się jednym z najgorętszych urodowych trendów. Zobacz jak noszą go największe gwiazdy i sprawdź, czy tobie również przypadnie do gustu.

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