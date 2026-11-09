Nielegalne wyroby akcyzowe w Legnicy. Zabezpieczono 117 przesyłek, zatrzymano dwie osoby

W Legnicy zabezpieczono 117 przesyłek z nielegalnymi wyrobami akcyzowymi

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy prowadzili działania wspólnie z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego. W toku działań ujawnili wyroby bez wymaganych polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze znaleźli 117 przesyłek pocztowych przygotowanych do wysyłki. W przesyłkach znajdowały się jednorazowe e-papierosy i płyny do nich, zwane liquidami, bez polskich znaków akcyzy.

Dwie osoby zatrzymane w Legnicy. Zabezpieczono e-papierosy i liquidy

W kolejnych działaniach zatrzymano dwoje mieszkańców Legnicy, 55-letnią kobietę i 32-letniego mężczyznę. Policjanci przeszukali także lokal mieszkalny na terenie miasta. Łącznie zabezpieczyli 1235 jednorazowych e-papierosów, 65 808 ml liquidów oraz ponad 14 kg woreczków nikotynowych. Zatrzymanych doprowadzono do jednostki Policji, a następnie umieszczono w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Straty z tytułu niezapłaconej akcyzy przekroczyły 262 tys. zł

Według wstępnych wyliczeń uszczuplenie należności z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego przekroczyło 262 tys. zł. Postępowanie dotyczy przestępstwa skarbowego określonego w art. 65 § 1 i 3 Kodeksu karnego skarbowego. Przepis dotyczy nielegalnego obrotu wyrobami akcyzowymi.

Źródło: Policja.pl