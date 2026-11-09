Luiza Krefft z „Hotelu Paradise” zaatakowana w Warszawie. Pokazała wstrząsające nagranie

Luiza Krefft zyskała popularność w programie „Hotel Paradise”

Rozpoznawalność przyniósł Luizie Krefft występ w kręconej w Wietnamie 8. odsłonie programu „Hotel Paradise”. Ta pochodząca z Trójmiasta uczestniczka dała się zapamiętać widzom dzięki bezkompromisowemu stylowi bycia oraz mocnemu charakterowi. Największe emocje w trakcie emisji wzbudzała jednak jej wyjątkowo burzliwa relacja z programowym partnerem, Bartkiem Pankowskim. Ostatecznie udział celebrytki w show zakończył się, gdy podczas jednego z Rajskich Rozdań zrezygnowała z dalszej gry i z własnej woli opuściła willę.

Zanim trafiła przed kamery telewizyjne, zajmowała się między innymi promocją restauracji. Po powrocie z planu „Hotelu Paradise” skupiła się na rozwijaniu zasięgów w internecie, gdzie szybko zbudowała liczną społeczność. Na swoich profilach szczerze dzieli się życiem prywatnym i problemami zdrowotnymi, a także relacjonowała wielką metamorfozę sylwetki i utratę ponad 20 kilogramów. Aktualnie mieszka oraz pracuje w Warszawie.

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Luiza Krefft zaatakowana przez mężczyznę w centrum Warszawy

W dniu 8 listopada 2026 roku na profilu Luizy Krefft pojawiły się dramatyczne materiały wideo. Zapłakana i wyraźnie roztrzęsiona celebrytka przekazała swoim obserwatorom, że padła ofiarą ataku ze strony nieznanego mężczyzny.

Zostałam napadnięta w centrum Warszawy wczoraj w trakcie pracy o 21:40 przez zamaskowanego chłopaka. Na miejscu błagałam medyków (często są na Pawilonach) o zawiezienie mnie na SOR, straciłam na chwilę przytomność i dostałam ataku paniki. Znajomi z pracy zgłosili to na 112 - nikt nie przyjechał, ani karetka ani policja. Po ponad godzinie leżenia i oblewania się mlekiem, zamarzałam już i byłam w takim stanie, że bez cudzej pomocy bym nie dała rady nawet wstać. Nagłaśniam to bo „a to tylko gaz pieprzowy” ze strony służb jest przerażające. Nagrywali mnie znajomi abym miała dowody, z którymi jutro zgłaszam się na policję wraz z świadkami wydarzenia. Ledwo mówiłam, gaz wleciał mi w usta, nos i w oczy - powiedziała Luiza.

Była uczestniczka telewizyjnego show musiała na własną rękę udać się do lekarza, aby otrzymać niezbędną pomoc medyczną. Choć przepisano jej antybiotyki, nadal zmaga się z dolegliwościami oczu i czeka ją wizyta u okulisty. Specjalista będzie musiał dokładnie zbadać jej wzrok i ocenić, czy napaść nie wywoła długotrwałych powikłań zdrowotnych.

Poszkodowana zapowiedziała już dalsze kroki w tej sprawie. Zamierza przede wszystkim walczyć o zabezpieczenie nagrań z monitoringu oraz odpowiednie zadośćuczynienie.

Dziennikarze portalu VOX FM podjęli już interwencję w tej sprawie. Redakcja skierowała oficjalne zapytanie do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie, prosząc o odniesienie się do relacji kobiety i przedstawienie przebiegu zdarzenia.

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