Ema Klinec kończy karierę. Zaskakująca decyzja mistrzyni świata

Dlaczego Ema Klinec kończy sportową karierę?

Słoweńska mistrzyni świata oficjalnie poinformowała o pożegnaniu ze sportem podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Lublanie. Zaledwie miesiąc wcześniej 28-letnia skoczkini zapewniła sobie ostateczny triumf w klasyfikacji generalnej Letniego Grand Prix w Klingenthal. Decyzja o odejściu jest efektem problemów zdrowotnych z poprzedniego sezonu. Te trudności ostatecznie przekreśliły jej szanse na start w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie. Mimo to po ostatnich przygotowaniach udało jej się jeszcze zdobyć tytuł mistrzyni kraju.

Zakończenie kariery przez Słowenkę oznacza stratę jednej z najbardziej utytułowanych zawodniczek w tej dyscyplinie. Największym sukcesem w jej sportowym dorobku pozostaje indywidualne mistrzostwo świata, wywalczone na skoczni w Oberstdorfie w 2021 roku. Podczas siedmiu startów w mistrzostwach świata zdobyła łącznie cztery cenne medale. Oprócz złota, wywalczyła również srebro w rywalizacji drużynowej kobiet. Dołożyła do tego także srebrny i brązowy krążek w konkursach drużyn mieszanych.

Jakie rekordy pozostawia po sobie słoweńska skoczkini?

Zawodniczka odnosiła liczne sukcesy w cyklu Pucharu Świata, w którym dwukrotnie stawała na najwyższym stopniu podium. Łącznie w zawodach tej rangi zajmowała miejsca w czołowej trójce aż trzydzieści jeden razy. Sezon 2023 zakończyła na trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej i wygrała prestiżowy turniej Raw Air. Na igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2022 roku zajęła piąte miejsce na normalnym obiekcie. Z kolei cztery lata wcześniej w południowokoreańskim Pjongczangu zmagania olimpijskie ukończyła na czternastej pozycji.

Słowenka zapisała się w kronikach jako prawdziwa pionierka kobiecych lotów narciarskich. W 2023 roku została pierwszą kobietą, która w oficjalnych zmaganiach przekroczyła magiczną granicę dwustu metrów. Podczas pierwszych zawodów w lotach w Vikersund ustanowiła rekord świata wynikiem 226 metrów. Obecnie jest to czwarty najdłuższy skok w historii kobiecej rywalizacji. Po jej odejściu głównymi postaciami słoweńskiej kadry pozostają triumfatorka Pucharu Świata Nika Prevc oraz wielokrotna medalistka Nika Vodan.