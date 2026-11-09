Dodatkowy odcinek "The Voice of Poland" w TVP. Widzowie zobaczą program w nietypowym terminie

Dodatkowy odcinek "The Voice of Poland" w Święto Niepodległości

Sympatycy formatu "The Voice of Poland" mają powody do zadowolenia, ponieważ nadawca postanowił nadrobić zaległości i wyemitować w tym tygodniu dodatkową odsłonę muzycznego widowiska. Kolejną rundę wokalnej rywalizacji zaplanowano wyjątkowo na najbliższą środę. Transmisja w stacji TVP2 odbędzie się w Święto Niepodległości, 11 listopada, dokładnie o godzinie 20.30. Nadchodzący odcinek odegra bardzo ważną rolę, gdyż ostatecznie wyłoni skład uczestników, którzy przejdą bezpośrednio do etapu występów na żywo.

Eurowizja Junior zmieniła ramówkę TVP i emisję "The Voice of Poland"

Warto przypomnieć, że modyfikacje w telewizyjnym harmonogramie wynikają z transmisji innego głośnego wydarzenia muzycznego. Odbiorcy z pewnością pamiętają, iż 24 października zamiast zmagań w "The Voice of Poland" pokazywano konkurs piosenki Eurowizji Junior, w którym widzowie śledzili występ Wiktora Sasa.

Kiedy "Nokaut" i odcinki na żywo w "The Voice of Poland"?

Muzyczne widowisko powraca zatem w bieżącym tygodniu na ekrany ze zdwojoną częstotliwością. Podczas środowej emisji wokaliści staną do walki w wymagającym etapie "Nokaut". Na tym jednak atrakcje dla fanów się nie kończą, ponieważ już w najbliższą sobotę, 14 listopada, wystartują pierwsze odcinki realizowane na żywo, które tradycyjnie gwarantują publiczności największą dawkę emocji.

Data wielkiego finału "The Voice of Poland"

Przedstawiciele Telewizji Polskiej ujawnili także dokładny termin finałowego starcia w trwającej edycji tego popularnego programu rozrywkowego. Nazwisko triumfatora, który otrzyma miano najlepszego głosu w naszym kraju, poznamy na początku przyszłego miesiąca, gdyż ostatni odcinek obecnego sezonu zostanie wyemitowany 5 grudnia.

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