Ranking WTA. Kto zanotował największy awans w zestawieniu?

Sukces Magdy Linette w Cennaj

Najnowsze notowanie światowego zestawienia tenisistek zostało zaktualizowane po zakończeniu turnieju WTA 250 w Cennaj. Magda Linette pokonała w finale Indonezyjkę Janice Tjen, co przyniosło jej bardzo duży awans. Polska zawodniczka przesunęła się z 68. na 43. miejsce w klasyfikacji.

Zwycięstwo w Indiach pozwoliło polskiej tenisistce na powrót do czołowej pięćdziesiątki. Magdalena Fręch zanotowała natomiast niewielki spadek, przesuwając się z 50. na 51. lokatę. Na samym szczycie zestawienia nie doszło do żadnych roszad.

Jakie pozycje zajmują Świątek i Chwalińska?

Iga Świątek oraz Maja Chwalińska utrzymały swoje dotychczasowe lokaty w światowym rankingu. Świątek znajduje się na dziewiątej pozycji, natomiast Chwalińska plasuje się na 12. miejscu. Obie polskie tenisistki zakończyły już tegoroczne zmagania w cyklu WTA.

Maja Chwalińska ma jeszcze w planach występ w reprezentacji narodowej. Zawodniczka zagra w spotkaniu Fed Cup przeciwko Szwedkom. Wyraźną liderką światowego rankingu pozostaje reprezentantka Kazachstanu Jelena Rybakina, która wyprzedza Białorusinkę Arynę Sabalenkę.