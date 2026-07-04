MŚ 2026 wkraczają w decydującą fazę. Kto zdobędzie awans do ćwierćfinałów?

Kto wygra mecz Kanady z Marokiem?

Pierwsze spotkanie 1/8 finału odbędzie się w Houston, gdzie zagrają współgospodarze turnieju. Kanada po raz pierwszy w swojej historii zdołała wyjść z grupy i awansować do fazy pucharowej. W meczu 1/16 finału piłkarze z Ameryki Północnej pokonali ekipę RPA wynikiem 1:0. Należy jednak podkreślić, że poziom zaprezentowany przez obie drużyny w tamtym spotkaniu pozostawiał wiele do życzenia. Z tego powodu faworytem rywalizacji pozostają rywale z Afryki.

Maroko to półfinalista mistrzostw świata sprzed czterech lat. Ten utytułowany zespół do awansu w poprzedniej rundzie potrzebował rzutów karnych, jednak wyeliminował znacznie silniejszą Holandię. To kolejna europejska potęga, która musiała uznać wyższość „Lwów Atlasu” na wielkim turnieju. Cztery lata wcześniej Marokańczycy odprawili z kwitkiem Portugalię oraz Hiszpanię, stając się pierwszym afrykańskim krajem w najlepszej czwórce mundialu.

Czy Paragwajczycy mogą ponownie sprawić sensację?

Drugim sobotnim meczem będzie bezpośrednie starcie Francji z Paragwajem w Filadelfii. Francuzi to mistrzowie świata sprzed ośmiu lat i srebrni medaliści poprzedniego turnieju. Reprezentacja z Europy w 1/16 finału bez żadnych problemów rozbiła Szwecję wynikiem 3:0. Nikt nie ma wątpliwości, że podopieczni z tego kraju są zdecydowanym faworytem do szybkiego awansu.

Drużyna z Ameryki Południowej jeszcze nigdy w historii nie dotarła na mistrzostwach dalej niż do ćwierćfinału w 2010 roku. Paragwaj w poprzedniej fazie był powszechnie skazywany na pożarcie, ale zdołał wyeliminować po rzutach karnych reprezentację Niemiec. Zwycięzcy obu sobotnich meczów spotkają się w czwartkowym ćwierćfinale w Foxborough pod Bostonem. Północnoamerykański mundial potrwa do 19 lipca.