MŚ 2026 to sukces Kolumbii. Kto okazał się lepszy w Kansas City?

Kolumbia wygrywa z Ghaną podczas mistrzostw

Reprezentacja Kolumbii odniosła niezwykle cenne zwycięstwo na stadionie w Kansas City. Piątkowy mecz przeciwko kadrze Ghany zakończył się ostatecznie wynikiem 1:0. Zdobywcą jedynej bramki w tym starciu został Jhon Arias. Taki rezultat zagwarantował południowoamerykańskiej drużynie awans do 1/8 finału mistrzostw świata. Argentyński trener zwycięzców był zachwycony ofensywną grą swojej ekipy.

Nagroda dla najlepszego zawodnika na placu gry trafiła w ręce Luisa Diaza. Kolumbijski napastnik wyróżniał się ogromną aktywnością w formacji ofensywnej. Mimo wielu prób nie zdołał on jednak wpisać się na oficjalną listę strzelców. Zwycięska reprezentacja mogła wygrać znacznie wyżej, ponieważ wykreowała sobie kilka doskonałych okazji. Po zakończeniu rywalizacji szkoleniowiec nie ukrywał radości ze zrealizowania ważnego celu.

- Prawda jest taka, że chłopcy zagrali fantastyczny mecz. Chwilami trochę się cofaliśmy, przeciwnik to dobrze zorganizowany zespół i trochę nam utrudniał zadanie, ale mieliśmy sześć lub siedem okazji, żeby zdobyć jeszcze jedną bramkę. Wyobrażam sobie świętowanie w kraju po awansie do 1/8 finału. W Kolumbii impreza zaczyna się z byle powodu - powiedział argentyński szkoleniowiec.

- Myślę, że byłoby idealnie, gdybym strzelił jeszcze jednego gola. Tego właśnie chciałem i do tego dążyłem - skomentował piłkarz Bayernu Monachium.

Kto będzie kolejnym rywalem reprezentacji Kolumbii?

Portugalski trener afrykańskiej drużyny Carlos Queiroz spokojnie zniósł piątkową porażkę. Doświadczony szkoleniowiec otwarcie przyznał, że przeciwnicy dysponowali tego dnia dużo większym potencjałem. Jego podopieczni mieli zauważalne problemy ze sforsowaniem dobrze zorganizowanej obrony rywala. O końcowym wyniku spotkania zadecydowała szybko stracona przez afrykański zespół bramka. Kolumbijczycy skutecznie narzucili swoje warunki gry od samego początku meczu.

Zwycięski zespół może już powoli przygotowywać się do kolejnego wielkiego wyzwania na turnieju. Zgodnie z drabinką w 1/16 finału Kolumbia zmierzy się z silną reprezentacją Szwajcarii. Europejska drużyna zaledwie dzień wcześniej pewnie pokonała kadrę Algierii. Tamto czwartkowe spotkanie zakończyło się w pełni zasłużonym rezultatem 2:0. Nadchodzące starcie obu zespołów zapowiada się niezwykle interesująco.