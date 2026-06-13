Izabela Janachowska promienieje w ciąży. Widać, że to już 6. miesiąc? Odsłoniła brzuszek!

Izabela Janachowska radosną nowiną podzieliła się wiosną

Izabela Janachowska, ekspertka ślubna i znana prezenterka, w połowie maja przekazała radosną informację o drugiej ciąży. Gwiazda opublikowała wówczas w mediach społecznościowych poruszające wideo, na którym zaprezentowała zdjęcia z badania USG. Pod nagraniem szybko pojawiło się mnóstwo pozytywnych słów od zachwyconych internautów. Komentujący zgodnie zauważyli, że bizneswoman emanuje niezwykłą energią i wygląda bardzo promiennie. Tygodnie lecą, a przyszła mama wciąż prezentuje się rewelacyjnie.

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Początki ciąży nie należały jednak do najłatwiejszych, gdyż prezenterka zmagała się ze sporym zmęczeniem i musiała więcej odpoczywać. Obecnie jednak ten wyjątkowy stan przebiega już bardzo spokojnie. Co ciekawe, Izabela Janachowska wyjawiła, że przez dłuższy czas utrzymywała swój stan w tajemnicy nawet przed Krzysztofem Jabłońskim. Radosną nowinę przekazała ukochanemu dopiero w czwartym miesiącu, robiąc mu niespodziankę z okazji świąt wielkanocnych. Skoro działo się to na początku kwietnia, to obecnie gwiazda jest już w szóstym miesiącu. Jej sylwetka pozostaje jednak zaskakująco smukła i szczupła.

Mogę zaskoczyć troszeczkę, bo mój mąż dowiedział się dosyć późno o ciąży. Faktycznie w pierwszej ciąży mocno od samego początku przechodziliśmy przez to razem i on wiedział może nawet wcześniej ode mnie, bo zauważał te symptomy. Natomiast teraz długo go dosyć trzymałam w... nie chcę powiedzieć niepewności, ale w totalnej nieświadomości. Pomyślałam sobie, że chyba odczekam do takiego momentu, kiedy to wszystko będzie takie pewne, bezpieczne, że nie chciałam go wciągać w taką niepewną sytuację. Też mieliśmy różne problemy wcześniej z zajściem w ciążę. I tak sobie pomyślałam, że chyba go poinformuję, jak to będzie już takie pewne, sprawdzone i po prostu gotowe. No to będzie bardzo dziwne. Mój mąż dowiedział się w czwartym miesiącu. To był prezent wielkanocny. W Wielkanoc się dowiedział - mówiła Janachowska w "Pytaniu na śniadanie".

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Wakacje w Hiszpanii. Gdzie ten ciążowy brzuszek?

W internecie pojawiły się najnowsze kadry z hiszpańskiej wyspy, gdzie prezenterka relaksuje się w towarzystwie męża. To właśnie Krzysztof Jabłoński jest autorem zdjęć, na których przyszła mama z dumą prezentuje swoje wdzięki. Do nowych fotografii Izabela Janachowska pozowała w przewiewnej narzutce, letnim kapeluszu i długiej, jasnej spódnicy. Mimo zaawansowanej ciąży pod zwiewnym materiałem zarysował się jedynie bardzo delikatny brzuszek, więc na widoczne krągłości w przypadku gwiazdy trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. ZOBACZCIE!

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