Izabela Janachowska promienieje w ciąży. Widać, że to już 6. miesiąc? Odsłoniła brzuszek!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-06-13 6:59

Izabela Janachowska oczekuje drugiego dziecka i, jak sama przyznaje, zauważa już słynny ciążowy blask. Prezenterka wygląda zachwycająco i mimo zaawansowanego stanu, nadal może pochwalić się bardzo smukłą figurą. Choć jest 6. miesiącu ciąży, brzuszka niemal nie widać. Zobaczcie sami!

Izabela Janachowska radosną nowiną podzieliła się wiosną

Izabela Janachowska, ekspertka ślubna i znana prezenterka, w połowie maja przekazała radosną informację o drugiej ciąży. Gwiazda opublikowała wówczas w mediach społecznościowych poruszające wideo, na którym zaprezentowała zdjęcia z badania USG. Pod nagraniem szybko pojawiło się mnóstwo pozytywnych słów od zachwyconych internautów. Komentujący zgodnie zauważyli, że bizneswoman emanuje niezwykłą energią i wygląda bardzo promiennie. Tygodnie lecą, a przyszła mama wciąż prezentuje się rewelacyjnie.

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Początki ciąży nie należały jednak do najłatwiejszych, gdyż prezenterka zmagała się ze sporym zmęczeniem i musiała więcej odpoczywać. Obecnie jednak ten wyjątkowy stan przebiega już bardzo spokojnie. Co ciekawe, Izabela Janachowska wyjawiła, że przez dłuższy czas utrzymywała swój stan w tajemnicy nawet przed Krzysztofem Jabłońskim. Radosną nowinę przekazała ukochanemu dopiero w czwartym miesiącu, robiąc mu niespodziankę z okazji świąt wielkanocnych. Skoro działo się to na początku kwietnia, to obecnie gwiazda jest już w szóstym miesiącu. Jej sylwetka pozostaje jednak zaskakująco smukła i szczupła.

Mogę zaskoczyć troszeczkę, bo mój mąż dowiedział się dosyć późno o ciąży. Faktycznie w pierwszej ciąży mocno od samego początku przechodziliśmy przez to razem i on wiedział może nawet wcześniej ode mnie, bo zauważał te symptomy. Natomiast teraz długo go dosyć trzymałam w... nie chcę powiedzieć niepewności, ale w totalnej nieświadomości. Pomyślałam sobie, że chyba odczekam do takiego momentu, kiedy to wszystko będzie takie pewne, bezpieczne, że nie chciałam go wciągać w taką niepewną sytuację. Też mieliśmy różne problemy wcześniej z zajściem w ciążę. I tak sobie pomyślałam, że chyba go poinformuję, jak to będzie już takie pewne, sprawdzone i po prostu gotowe. No to będzie bardzo dziwne. Mój mąż dowiedział się w czwartym miesiącu. To był prezent wielkanocny. W Wielkanoc się dowiedział - mówiła Janachowska w "Pytaniu na śniadanie".

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Wakacje w Hiszpanii. Gdzie ten ciążowy brzuszek?

W internecie pojawiły się najnowsze kadry z hiszpańskiej wyspy, gdzie prezenterka relaksuje się w towarzystwie męża. To właśnie Krzysztof Jabłoński jest autorem zdjęć, na których przyszła mama z dumą prezentuje swoje wdzięki. Do nowych fotografii Izabela Janachowska pozowała w przewiewnej narzutce, letnim kapeluszu i długiej, jasnej spódnicy. Mimo zaawansowanej ciąży pod zwiewnym materiałem zarysował się jedynie bardzo delikatny brzuszek, więc na widoczne krągłości w przypadku gwiazdy trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. ZOBACZCIE!

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