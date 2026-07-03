Jula została mamą. Fani gratulują gwiazdce hitu "Za każdym razem"

Jula jest cenioną autorką tekstów, piosenkarką oraz kompozytorką. Największą sławę zapewniły jej takie utwory jak "Za każdym razem" oraz "Nie zatrzymasz mnie". Do tej pory wydała trzy płyty: "Na krawędzi", "180°" oraz "Milion słów". W czwartek, 2 lipca 2026 roku, artystka powitała na świecie swoje pierwsze dziecko!

Jula dzieli się zdjęciem maleństwa

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Witaj na świecie nasz świecie 🌸M 🧸🌸 02.07.2026 ❤️

Sonda Śledzisz losy dzieci gwiazd? Tak, ciekawi mnie, co z nich wyrośnie Czasem, jak lubię tę gwiazdę Zupełnie mnie to nie interesuje

– takie słowa pojawiły się na profilu instagramowym gwiazdy. Jula, czyli Julita Ratowska, obchodziła swoje 35. urodziny 3 marca 2026 roku. Przez dłuższy czas odkładała założenie rodziny, zaznaczając w wywiadach, że priorytetem jest dla niej rozwój zawodowy. W 2021 roku zaprezentowała singiel "Między wierszami", zapowiadający czwartą studyjną płytę. W maju 2023 roku, po dwuletniej przerwie, ukazał się utwór "Patronus", który wokalistka wykonała w programie "Dzień dobry TVN". Pod koniec lipca tego samego roku opublikowała teledysk do piosenki "Tańczę sama", a na początku 2024 roku fani mogli zobaczyć klip do utworu "Naiwność".

Piosenkarka długo odkładała plany macierzyńskie

Nie myślę o dzieciach. Nie należę do osób starych, więc moment na macierzyństwo na pewno nadejdzie, ale jeszcze nie teraz. Chcę się skupić na pracy. Wiem, że rozpłynęłoby mi się to gdzieś. Nie jestem gotowa na takie rzeczy. Na dzieci przyjdzie czas

– wyznała Jula w rozmowie z serwisem Plejada w 2017 roku. Od 2010 do 2017 roku artystka była żoną rapera Marcina Fabiszewskiego, znanego jako "Fabisz". Po rozstaniu zdecydowała się powrócić do swojego nazwiska rodowego.

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Fani Jula składają gratulacje w komentarzach

Od tamtego wywiadu minęło dziewięć lat, a dziś Jula z radością tuli w ramionach swoje nowo narodzone dziecko. Obserwatorzy gwiazdy wprost oszaleli ze szczęścia, widząc poruszającą fotografię i pełen miłości podpis zamieszczony na Instagramie.

GRATULACJE dużo zdrówka dla maleństwa i dla Ciebie Gratulacje,dużo zdrówka dla Was Kochaaaaam i ściskam najmocniej!!!! Gratulacje! Niech rośnie zdrowo! JEZUUUUUU SERDECZNE GRATULACJE KOCHANIIII Zobacz też: Królowa Turnusu zrzuciła ciuchy męskie! "Mam duży biust, a tacy faceci na parkingach to przede wszystkim za tym patrzą"