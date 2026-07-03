Harry Styles ODRZUCIŁ zaproszenie na ślub Taylor Swift! Wiadomo, czemu nie zjawi się na ceremonii

Harry Styles nie pójdzie na na ślub Taylor Swift

Taylor Swift, jedna z najpopularniejszych artystek na świecie, ma stanąć na ślubnym kobiercu. Według doniesień magazynu Variety, na liście zaproszonych gości znalazł się nawet Harry Styles, z którym Swift spotykała się w latach 2012-2013. Mimo zaproszenia, Harry Styles nie będzie mógł uczestniczyć w ceremonii zaślubin Taylor Swift z Travisem Kelce. Powodem jest jego trwająca trasa koncertowa Together, Together w Londynie. Obowiązki zawodowe uniemożliwiają mu pojawienie się na uroczystości, co z pewnością rozczaruje fanów, którzy liczyli na spotkanie byłych kochanków.

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Kto jeszcze na liście gości?

Lista gości na ślubie Taylor Swift to prawdziwa plejada gwiazd! Na uroczystości spodziewani są m.in. Beyoncé i Jay-Z, Bella i Gigi Hadid, Selena Gomez, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, Bradley Cooper, Steven Spielberg oraz Blake Lively. Wśród zaproszonych artystów znaleźli się również Zoe Kravitz, Max Martin, Ice Spice, Miranda Lambert, Kelsea Ballerini i Jack Antonoff. To będzie jedno z najbardziej medialnych wydarzeń tego roku.

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Co wiadomo o ślubie Taylor Swift?

Ślub Taylor Swift odbędzie się prawdopodobnie w piątek, 3 lipca 2026. Ceremonia odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej Madison Square Garden w centrum Nowego Jorku. TMZ ustaliło, że w arenie budowany specjalny ogród oraz zamek. Media ustaliły też, że wszyscy goście zostali poproszeni o nieprzynoszenie prezentów, a dodatkowo każde zaproszenie ma indywidualny znak wodny, co ma zapobiec wyciekom. Spekuluje się, że państwo młodzi wydali na organizację uroczystości ponad 20 milionów dolarów!