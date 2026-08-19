Kanye West zagra w Rosji. Bilety na występy w Sankt Petersburgu sprzedały się błyskawicznie

Spis treści Amerykański raper Kanye West zagra dla Rosjan

Amerykański raper Kanye West zagra dla Rosjan

Znany na całym świecie raper Kanye West po raz kolejny przyciąga uwagę opinii publicznej. Tym razem powodem rozgłosu nie są jego dokonania artystyczne, ale zaskakująca decyzja o zorganizowaniu w październiku dwóch występów w Sankt Petersburgu. Informację o muzycznych planach Amerykanina przekazała agencja dpa, a wiadomość o rosyjskich koncertach szybko obiegła zagraniczne serwisy informacyjne.

Brytyjski nadawca publiczny BBC podkreśla, że artysta z USA będzie największą zachodnią gwiazdą koncertującą w Federacji Rosyjskiej od momentu zbrojnej napaści tego kraju na Ukrainę. Decyzja ta wzbudza ogromne emocje, zważywszy na fakt, że organizatorzy w Europie Zachodniej masowo odwracają się od skandalisty. Miejscowi sympatycy rapera udowodnili jednak, że polityczne i wizerunkowe problemy idola nie mają dla nich najmniejszego znaczenia, błyskawicznie wykupując wszystkie miejsca na trybunach w Sankt Petersburgu.

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Gigantyczna rosyjska Gazprom Arena może pomieścić nawet osiemdziesiąt tysięcy uczestników muzycznego widowiska. Chętnych na zobaczenie gwiazdora nie brakowało, chociaż za najbardziej prestiżowe wejściówki trzeba było zapłacić sto sześćdziesiąt tysięcy rubli, co w przeliczeniu wynosi około siedem tysięcy złotych. Zaporowe ceny nie powstrzymały miłośników twórczości rapera przed błyskawicznym opróżnieniem puli biletowej.

Władze w Moskwie oraz tamtejsza prasa natychmiast podchwyciły temat, sugerując możliwość osobistej rozmowy amerykańskiego twórcy z Władimirem Putinem. Agencja dpa donosi, że takie spotkanie na najwyższym szczeblu jest całkowicie realnym scenariuszem, uwarunkowanym jedynie dostępnością czasu w grafiku przywódcy Rosji. Obecnie brakuje jednak jakichkolwiek oficjalnych potwierdzeń dotyczących samej wizyty i potencjalnych tematów poruszanych podczas ewentualnych negocjacji.

Rosyjskie tournée stanowi wyraźny kontrast dla kłopotów, jakich artysta doświadcza obecnie na zachodnich rynkach rozrywkowych. W ciągu minionych lat wokalista wielokrotnie prowokował opinię publiczną swoimi radykalnymi poglądami. Media na całym świecie opisywały jego skandaliczne wypowiedzi o charakterze antysemickim oraz otwarte gloryfikowanie Adolfa Hitlera, połączone z wykorzystywaniem symboliki nazistowskiej.

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Dodatkową falę oburzenia wywołała zaprezentowana w 2025 roku kompozycja zatytułowana „Heil Hitler”. W wyniku tych prowokacji liczne agencje z Wielkiej Brytanii, Francji, Polski, Czech i Włoch kategorycznie odmówiły organizacji wydarzeń z udziałem skandalisty. Mimo branżowego bojkotu raperowi udało się niedawno zagrać dla publiczności w Hiszpanii, Portugalii, Holandii, Turcji oraz Albanii.

Kontrowersyjny muzyk podjął pewne kroki w celu złagodzenia skutków swoich skrajnych wystąpień publicznych. Na początku tego roku wykupił na łamach prestiżowego dziennika „Wall Street Journal” specjalną przestrzeń reklamową, gdzie opublikował oficjalne przeprosiny za swoje wcześniejsze zachowania i wyrażenie poparcia dla zbrodniarza wojennego.

Próbując ratować zrujnowany wizerunek, artysta zrzucał winę za swoje kontrowersyjne słowa na poważne kłopoty ze zdrowiem. Twórca argumentował, że jego skandaliczne postępowanie wynikało z nieleczonego urazu mózgu oraz choroby afektywnej dwubiegunowej. Mimo tych publicznych tłumaczeń dyskusja o moralnej stronie działalności gwiazdora wcale nie ucichła.

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