Iga Świątek zmierzy się z Jeleną Rybakiną w Cincinnati. Kto zagra w półfinale?

Zacięta rywalizacja Igi Świątek z Rybakiną

Wiceliderka rankingu WTA, Jelena Rybakina, pokonała Rosjankę Dianą Sznajder 6:4, 6:4. Zapewniła sobie w ten sposób udział w kolejnej fazie turnieju. Kilka godzin przed jej zwycięstwem na korcie pojawiła się Iga Świątek. Broniąca tytułu Polka wygrała z Francuzką Diane Parry bez straty seta, triumfując 6:3, 6:3. Rywalizacja obu tych tenisistek jest obecnie jedną z najbardziej zaciętych w całej dyscyplinie.

Polka i Kazaszka rozegrały między sobą do tej pory trzynaście oficjalnych spotkań. Bilans tych meczów wynosi aktualnie 7-6 na korzyść reprezentantki Polski. Zawodniczki mierzyły się ze sobą zaledwie tydzień temu podczas zawodów w Toronto. Iga Świątek triumfowała wówczas w spotkaniu finałowym. Mecz zakończył się wynikiem 6:2, 6:3, dając Polce zwycięstwo nad rywalką.

Co oznacza wynik dla rankingu?

Nadchodzący ćwierćfinał ma ogromne znaczenie dla układu sił na światowych listach. Stawka dla Igi Świątek dotyczy kluczowych zmian w jej pozycji rankingowej. W przypadku porażki Polka spadnie z piątej lokaty co najmniej na dziewiąte miejsce. Istnieje również teoretyczna szansa, że opuści pierwszą dziesiątkę zestawienia. Wynik tego starcia zadecyduje o jej najbliższej przyszłości w klasyfikacji.

Jelena Rybakina gra o równie wysoką stawkę podczas zawodów w Cincinnati. Kazaszka może po zakończeniu turnieju awansować na pozycję liderki rankingu. Taki scenariusz wymaga dotarcia do finału oraz potknięcia liderki, Aryny Sabalenki. Zwyciężczyni polsko-kazachskiego meczu awansuje bezpośrednio do fazy półfinałowej. Zmierzy się tam z lepszą zawodniczką z pary Amanda Anisimova i Jessica Pegula.