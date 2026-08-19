Iga Świątek w ćwierćfinale w Cincinnati. Kto będzie następną rywalką Polki?

Dobra forma Świątek przed US Open

Iga Świątek, broniąca tytułu w Cincinnati i rozstawiona z numerem siódmym, prezentuje w sierpniu znakomitą dyspozycję. Do Stanów Zjednoczonych przybyła podbudowana triumfem w Toronto, gdzie zdobyła swój pierwszy w tym sezonie tytuł. Jej rywalką w walce o ćwierćfinał była sklasyfikowana na 66. miejscu w rankingu Diane Parry.

Początek meczu był nieoczekiwany, gdyż to Francuzka zanotowała pierwsze przełamanie. Polska tenisistka szybko jednak odpowiedziała, wygrywając cztery gemy z rzędu. Końcówka pierwszego seta dostarczyła emocji – Świątek musiała bronić break pointa i wykorzystała dopiero trzecią piłkę setową.

Kto zagra z Polką w ćwierćfinale?

W drugiej partii scenariusz był podobny. Po początkowym prowadzeniu Parry, Świątek wygrała pięć kolejnych gemów. Choć Francuzka zdołała jeszcze odrobić jedno przełamanie, w dziewiątym gemie straciła podanie, co przypieczętowało zwycięstwo Polki 6:3, 6:3.

W czwartkowym ćwierćfinale rywalką Świątek będzie wiceliderka rankingu Jelena Rybakina z Kazachstanu lub Rosjanka Diana Sznajder. Obie tenisistki wyeliminowały wcześniej inne Polki – Magdalenę Fręch i Maję Chwalińską. Turniej w Cincinnati to kluczowy sprawdzian przed wielkoszlemowym US Open, który startuje pod koniec sierpnia.