Charli XCX z historycznym rekordem. Żadnej innej Brytyjce to się nie udało

Wielu słuchaczy z całego świata mogło usłyszeć o Charli XCX dopiero za sprawą sukcesu jej albumu "Brat", jednak kariera tej artystki jest o wiele dłuższa. Swój debiutancki, niezależny krążek wydała już jako szesnastolatka. Dziś cieszy się popularnością nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale to właśnie tam dokonała czegoś, co dla koleżanek z branży do tej pory pozostawało nieuchwytne.

Charli XCX i wielki sukces "Music, Fashion, Film"

Po siedmiu albumach studyjnych przyszedł czas na "Music, Fashion, Film". Krążek, którego współtwórcami są A. G. Cook i Finn Keane, ukazał się 24 lipca i szybko zdobył międzynarodowe uznanie. Choć w jednym z ostatnich wywiadów Charli XCX wyznała, że przechodzi ostatnio trudny czas w życiu osobistym i potrzebuje skupienia się na zdrowiu psychicznym, z pewnością na duchu podniosą ją wyjątkowo dobre wyniki sprzedaży czy odsłon w serwisach streamingowych. Album dotarł do najlepszej dziesiątki w USA i siedmiu innych krajach, a na sam szczyt wspiął się w czterech, w tym w Wielkiej Brytanii.

Żadnej Brytyjce wcześniej to się nie udało. Charli XCX znowu na szczycie

Tym samym, Charli XCX za sprawą "Music, Fashion, Film" napisała historię. Piosenkarka, która 2 sierpnia skończyła 34 lata, została pierwszą gwiazdą brytyjskiego rynku muzycznego, która dwa razy w tym samym roku trafiła na sam szczyt UK Albums Chart. Do tej pory nigdy nie dokonała tego żadna Brytyjka.

Charli XCX ma już zatem w dorobku cztery krążki, które dotarły do pierwszego miejsca. Wcześniej udało jej się to z "Crash", "Brat", a w lutym 2026 roku - z "Wuthering Heights". Jeśli chodzi o inne rekordzistki na brytyjskim rynku, Kate Bush jest jedyną piosenkarką, która w tym samym tygodniu znalazła się w UK Albums Chart z ośmioma różnymi krążkami. Z kolei Adele posiada rekordy największej liczby tygodni spędzonych na pierwszym miejscu (łącznie 37) i najszybciej sprzedającego się albumu w historii ("25").

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