Dodaj ten nietypowy składnik do wody z cytryną. Tak szybko nawodnisz organizm w upalne dni

W upalne dni organizm szybko traci wodę i elektrolity, co prowadzi do osłabienia i zmęczenia.

Włosi od pokoleń stosują sprawdzony sposób na skuteczne nawodnienie i orzeźwienie.

Ich sekret to prosty napój z trzech składników: wody, cytryny i pewnego nieoczywistego dodatku.

Latem, gdy temperatury rosną, szczególnie ważne jest dbanie o odpowiednie nawodnienie organizmu. Wysokie temperatury sprawiają, że intensywniej się pocimy, a wraz z potem tracimy wodę i część składników mineralnych. Dlatego w upalne dni nie powinniśmy czekać z piciem do momentu, aż pojawi się silne pragnienie. Regularne uzupełnianie płynów pomaga organizmowi lepiej radzić sobie z wysoką temperaturą. Woda jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Uczestniczy między innymi w regulowaniu temperatury ciała, wspiera pracę układu krążenia i pomaga utrzymać prawidłowe funkcjonowanie komórek. Podczas upałów zapotrzebowanie na płyny może się zwiększać, szczególnie jeśli spędzamy dużo czasu na zewnątrz. Włosi, którzy przez zdecydowaną część roku zmagają się z wysokimi temperaturami, mają swój sposób na nawodnienie.

Upały w Polsce. Jak Polacy sobie z nimi radzą?

Tak Włosi radzą sobie z upałami w upalne dni. Wystarczy do wody dosypać szczyptę tego

Wodę warto mieć zawsze pod ręką, nie tylko w czasie upałów. Mieszkańcy południowych Włoch od pokoleń znają prosty sposób na ugaszenie pragnienia. Na Sycylii popularny jest seltz limone e sale, czyli orzeźwiający napój przygotowywany z wody sodowej, świeżego soku z cytryny i... niewielkiej ilości soli. To połączenie sprawdzi się znakomicie podczas największych upałów.

Przygotowanie takiego napoju nie wymaga specjalnych składników ani dużo czasu. Wystarczy schłodzona woda gazowana, sok wyciśnięty z cytryny oraz odrobina soli. Najlepiej przygotować go bezpośrednio przed wypiciem. Cytryna nadaje całości charakterystyczny, lekko kwaśny smak, a niewielka ilość soli przełamuje kwaśność i sprawia, że napój przypomina domową lemoniadę w bardziej wytrawnej wersji.

W upalne dni najlepiej pić regularnie, małymi porcjami, zamiast czekać na moment, kiedy pragnienie stanie się bardzo silne. Szczególnej uwagi wymagają dzieci, osoby starsze oraz osoby przebywające długo na słońcu. Ten sycilisjki napój to dowód na to, iż czasem wystarczą trzy proste składniki, aby przygotować coś, co skutecznie orzeźwi i będzie ciekawą alternatywą dla słodkich, gotowych napojów.

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