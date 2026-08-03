Interwencja nad Odrą w Słubicach. Służby pomogły mężczyźnie, który wpadł do rzeki

Zgłoszenie o wypadku nad Odrą w Słubicach

2 sierpnia 2026 roku około godziny 15:00 do funkcjonariuszy pełniących służbę na moście granicznym w Słubicach zgłosił się świadek. Poinformował on mundurowych, że w rzece znajduje się osoba potrzebująca pomocy. Z relacji zgłaszającego wynikało, że mężczyzna jest w wodzie przy linii brzegowej, w odległości około 100 metrów od mostu w kierunku ulicy Nadodrzańskiej. Na miejsce niezwłocznie udali się policjant oraz funkcjonariusz Straży Granicznej, aby zweryfikować zgłoszenie i podjąć niezbędne działania.

Skuteczna współpraca służb ratunkowych

Po dotarciu we wskazany rejon funkcjonariusze odnaleźli mężczyznę, który wpadł do rzeki i zaplątał się w przybrzeżną roślinność. Mundurowi wyciągnęli go na brzeg i zapewnili mu bezpieczeństwo do czasu przyjazdu służb medycznych. Na miejscu pojawił się zespół ratownictwa medycznego, który przeprowadził niezbędne badania poszkodowanego. Po udzieleniu pierwszej pomocy zapadła decyzja, że mężczyzna zostanie przewieziony do szpitala. Sprawne działanie pokazało, jak ważna w sytuacjach zagrożenia jest czujność świadków oraz skoordynowana współpraca różnych formacji mundurowych.

Źródło: Policja.pl