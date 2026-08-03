Wiktoria Gąsiewska w kowbojskiej stylizacji. W kusych szortach odsłoniła zgrabne nogi

Wiktoria Gąsiewska - kariera i życie prywatne aktorki

Wiktoria Gąsiewska od lat jest obecna w polskim show-biznesie i przed kamerą czuje się niezwykle swobodnie. Jej debiut miał miejsce w serialu "Na dobre i na złe", kiedy to zagrała epizodyczną rolę jako sześciolatka. Spora popularność przyszła w 2006 roku dzięki występowi w produkcji "Jasminum". Następnie młoda aktorka pojawiała się w takich hitach jak "Katyń", "Rodzina zastępcza" czy "Lejdis".

Rozpoczynając pracę na planie serialu "Rodzinka.pl" w 2012 roku, mogła już pochwalić się ugruntowaną pozycją w branży. W tamtym czasie związała się z Adamem Zdrójkowskim, a ich relacja była szeroko komentowana w mediach. Para rozstała się jesienią 2021 roku. Z kolei pod koniec 2022 roku Wiktoria Gąsiewska oficjalnie potwierdziła swój związek z Jasperem Sołtysiewiczem, którego poznała podczas pracy przy "Barwach szczęścia".

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Wiktoria Gąsiewska na nowym zdjęciu na Instagramie. Kowbojska stylizacja

Jako znana postać medialna, aktorka aktywnie prowadzi swój profil na Instagramie, gdzie dzieli się zarówno kulisami pracy, jak i życiem prywatnym. Obecnie 27-latka spędza czas podróżując po Polsce i ciesząc się urokami lata. Fani mogli już zobaczyć jej relacje znad morza i jeziora, w tym ujęcia z gry w siatkówkę plażową.

Ostatnio Wiktoria Gąsiewska pochwaliła się kolejnymi wakacyjnymi kadrami, tym razem z wizyty na ranczu. Na udostępnionych zdjęciach pozuje w towarzystwie kuców, prezentując stylizację inspirowaną Dzikim Zachodem. Zestaw składał się z krótkich szortów eksponujących nogi, topu wiązanego z chusty, słomkowego kapelusza oraz ciemnych kowbojek. Jak oceniacie ten look?

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