Przestępczość narkotykowa w Nowej Dębie. Policja postawiła 62 zarzuty

Praca policjantów z Nowej Dęby nad sprawą narkotykową

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Nowej Dębie prowadzili działania pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu. Podczas postępowania dotyczącego łamania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii policjanci zbierali dowody i wykonywali liczne przeszukania. Mundurowi szczegółowo analizowali zgromadzone materiały, zabezpieczali przedmioty oraz przesłuchiwali świadków zdarzeń. Wszystkie te czynności pozwoliły na dokładne odtworzenie mechanizmu działania osób zaangażowanych w ten proceder.

Zarzuty dla mieszkańców powiatu mieleckiego

Z ustaleń wynika, że przestępcza działalność była prowadzona na terenie województwa podkarpackiego w latach od 2023 do 2025 roku. W sprawę zamieszanych jest 11 podejrzanych, którzy usłyszeli łącznie 62 zarzuty. Większość z nich to mieszkańcy powiatu mieleckiego, a w grupie tej znajduje się także jeden obywatel Ukrainy. Policjanci zgromadzili dowody pozwalające na ustalenie tożsamości osób biorących udział w nielegalnych działaniach.

Akt oskarżenia w sprawie handlu narkotykami trafił do sądu

Lista zarzutów postawionych zatrzymanym obejmuje między innymi wprowadzanie do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Niektóre osoby odpowiedzą za udzielanie narkotyków osobom małoletnim oraz za posiadanie znacznych ilości środków odurzających. Śledczy wykazali także przypadki uprawy konopi innych niż włókniste oraz wytwarzania zakazanych substancji. Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu skierowała już do sądu akt oskarżenia, a o wymiarze kary dla podejrzanych zdecyduje teraz sąd.

Źródło: Policja.pl