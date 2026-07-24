Charli XCX wydała nowy album. "Music, Fashion, Film" to następca kultowego "Brat"

Charli XCX prezentuje "Music, Fashion, Film"

Album "Music, Fashion, Film" ukazał się 24 lipca, dostarczając słuchaczom świeżej dawki innowacyjnego popu. Na płycie znalazły się doskonale znane już utwory "SS26" i "Rock Music", które zdążyły zdobyć uznanie krytyków i fanów. Uwagę przykuwa również okładka krążka, będąca prawdziwym dziełem sztuki. Zdjęcie autorstwa Aidana Zamiriego przedstawia ikoniczne postacie: Johna Cale'a, Marca Jacobsa i Martina Scorsese, co idealnie oddaje eklektyczny charakter twórczości Charli XCX.

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Artystka, która wyprzedza epokę

Charli XCX to bez wątpienia jedna z kluczowych artystek naszych czasów. Jej kariera to nieustanne balansowanie między mainstreamem a sceną eksperymentalną, co pozwoliło jej na ciągłe wymyślanie się na nowo. Rozmaite kooperacje oraz wyjątkowe podejście do sztuki wywarły ogromny wpływ zarówno na brzmienie, jak i wizualny język współczesnej kultury. Jej twórczość spotkała się z powszechnym uznaniem krytyków, przynosząc jej liczne nagrody BRIT i Grammy, co ugruntowało jej pozycję jako jednej z najbardziej wpływowych postaci współczesnej sceny popowej.

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Muzyka, film i moda w świecie Charli XCX

Charli XCX nie ogranicza się jedynie do muzyki. Charli stała się znaczącą postacią w świecie mody i współczesnej kreacji wizerunku, udowadniając swój talent i wizję. Swoją działalność twórczą rozszerzyła także na kino, gdzie z powodzeniem występuje, pisze scenariusze, produkuje i komponuje muzykę do projektów realizowanych z takimi cenionymi reżyserami jak Takashi Miike, Greg Araki i Cathy Yann. Jej wszechstronność sprawia, że "Music, Fashion, Film" to nie tylko tytuł albumu, ale prawdziwe odzwierciedlenie jej artystycznego DNA.