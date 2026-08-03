Śląsk Wrocław ze zmianami na szczycie. Kto przejmuje stery w klubie?

Zmiana warty w zarządzie Śląska Wrocław

Zarząd klubu grającego w ekstraklasie koszykarzy oficjalnie ogłosił w poniedziałek ważną zmianę personalną. Nowym sternikiem osiemnastokrotnych mistrzów Polski z Dolnego Śląska został Michał Mazur. Doświadczony menedżer przejął stanowisko od dotychczasowej prezes, czyli Karoliny Pokorskiej. Roszada na tym kluczowym szczeblu ma pomóc drużynie w odbudowie stabilnej pozycji w krajowych rozgrywkach. Decyzja ta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem lokalnego środowiska sportowego.

Postać nowego zarządcy jest doskonale znana miejscowym kibicom z jego wcześniejszej działalności. W przeszłości z powodzeniem pracował on w piłkarskim Śląsku, budując markę wrocławskiego sportu. Pełnił tam odpowiedzialną funkcję rzecznika prasowego, a w kolejnych latach awansował na fotel prezesa. Po odejściu z sekcji piłkarskiej zdobywał cenne doświadczenie organizacyjne w strukturach Polskiej Ligi Koszykówki. Organizacja ta zyskała w tym czasie zupełnie nową jakość profesjonalnego zarządzania.

„Koszykarski Śląsk Wrocław to wielka marka. Możliwość pracy na rzecz tego klubu odbieram jako ogromne wyróżnienie i odpowiedzialność. Przez wiele lat byłem związany z piłkarskim Śląskiem Wrocław, często odwiedzałem także mecze koszykarskiej drużyny WKS-u, więc ta nazwa i ten herb znaczą dla mnie bardzo wiele. Piłka inna, ale barwy pozostają te same, co niezmiernie mnie cieszy” - powiedział na łamach oficjalnej strony klubu.

Jakie wyzwania czekają teraz zasłużony zespół?

W centrali Polskiej Ligi Koszykówki nowy prezes pracował jako dyrektor zarządzający całymi rozgrywkami. Jego główne zadania obejmowały bieżący nadzór nad funkcjonowaniem całej spółki oraz strategiczne wsparcie zarządu. Odpowiadał również za kompleksowe wdrożenie nowoczesnej struktury organizacyjnej koszykarskiego podmiotu. Teraz te bogate doświadczenia z najwyższego szczebla przeniesie bezpośrednio do klubu ze stolicy Dolnego Śląska. Wymagania wobec tak utytułowanego zespołu są bowiem zawsze niezwykle wysokie.

Warto przypomnieć, że minione miesiące przyniosły wrocławskim sympatykom sportu spory niedosyt. W poprzednim sezonie zasadniczym koszykarska drużyna zajęła trzecie miejsce w tabeli krajowej ekstraklasy. Mimo obiecującej formy wrocławianie niespodziewanie odpadli z rywalizacji o medale już w pierwszej rundzie play off. Pogromcami wielokrotnych mistrzów kraju okazali się wówczas zawodnicy zespołu Arka Gdynia. Najnowsze zmiany w strukturach mają uchronić zasłużony klub przed podobnymi rozczarowaniami w nadchodzących rozgrywkach.