"Anita" - film o wybitnej lekkoatletce już wkrótce w TV. Gdzie i kiedy można obejrzeć?

Anita Włodarczyk doczekała się filmu o sobie. Wzruszeń nie brakowało

Premiera pełnometrażowego dokumentu "Anita" odbyła się w połowie maja br. Wielokrotna rekordzistka świata, Europy i Polski oraz medalistka olimpijska nie kryła emocji, podkreślając, że długo zastanawiała się nad opowiedzeniem widzom o kulisach swojego życia. Anita Włodarczyk chciała pokazać nie tylko determinację, pasję i miłość do podejmowania wyzwań czy walkę o marzenia, ale również cienie wielkiej sławy, którą osiągnęła jako czołowa przedstawicielka polskiego sportu.

Produkcja Papaya Films powstała w reżyserii Katarzyny Grabek i zawiera nigdy wcześniej niepublikowane materiały z archiwum prywatnego lekkoatletki. Wypowiedzi do filmu udzielili też bliscy i współpracownicy Włodarczyk.

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"Anita" w telewizji - gdzie i kiedy obejrzeć?

Film spotkał się z wieloma pozytywnymi recenzjami, a już wkrótce będzie mogła go obejrzeć masowa widownia za sprawą telewizji. "Anita" trafi na szklany ekran po raz pierwszy w czwartek, 6 sierpnia 2026 roku, o 22:30. Transmisja na antenie TVP 1. Do oglądania poprzez swoje profile w mediach społecznościowych zaprasza sama Anita Włodarczyk, która nie ukrywa, że po raz pierwszy zdecydowała się pokazać od całkiem innej, nieznanej szerszej widowni strony.

"Długo się zastanawiałam, czy chcę pokazać siebie taką, jaką mnie nigdy nie widzieliście. Bez koła, bez młota, bez podium. Po prostu – siebie. 6 sierpnia o 22:30 zapraszam Was na telewizyjną prapremierę „ANITY” na TVP1. To najbardziej osobista historia, jaką kiedykolwiek opowiedziałam" - czytamy.

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