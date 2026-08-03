Kradzież Toyoty w Kielcach. 36-latek zatrzymany w Busku-Zdroju trafił do aresztu

Kradzież Toyoty na kieleckim osiedlu

29 lipca 2026 roku kieleccy policjanci przyjęli zgłoszenie dotyczące kradzieży samochodu marki Toyota. Właściciel pojazdu oszacował jego wartość na kwotę 85 tysięcy złotych. Sprawą natychmiast zajęli się funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, którzy na co dzień zwalczają przestępczość samochodową. Dzięki wnikliwej analizie zebranych materiałów oraz zdobytemu doświadczeniu kryminalni ustalili, że skradziony pojazd może znajdować się na terenie Buska-Zdroju.

Zatrzymanie podejrzanego w Busku-Zdroju

30 lipca 2026 roku funkcjonariusze z wydziału kryminalnego, przy wsparciu policjantów z Buska-Zdroju, zlokalizowali poszukiwaną Toyotę. W trakcie obserwacji mundurowi zauważyli mężczyznę, który podszedł do samochodu i próbował nim odjechać. Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję i zatrzymali 36-letniego mieszkańca Buska-Zdroju, który był już wcześniej znany policji z kradzieży pojazdów. Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do policyjnej celi, a skradziony samochód został zabezpieczony.

Narzędzia do kradzieży i narkotyki w mieszkaniu

Podczas prowadzonych czynności policjanci przeszukali miejsce zamieszkania zatrzymanego 36-latka. Wewnątrz lokalu funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli karty SIM, łamaki do zamków oraz specjalistyczne urządzenia elektroniczne służące do kradzieży pojazdów. Mundurowi natrafili również na tablice rejestracyjne, które są określane jako tak zwane klony. Dodatkowo w mieszkaniu zabezpieczono 42 gramy brunatnozielonego suszu, który po wstępnych badaniach został zidentyfikowany jako marihuana.

Zarzuty i areszt dla 36-letniego mężczyzny

31 lipca 2026 roku zatrzymany mężczyzna usłyszał szereg zarzutów, w tym kradzieży pojazdu oraz posiadania narkotyków. Odpowie on także za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz jazdę z tablicami rejestracyjnymi, które nie były przypisane do użytkowanego pojazdu. Sąd po zapoznaniu się z materiałami sprawy zadecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Z uwagi na fakt, że 36-latek działał w warunkach multirecydywy, w więzieniu może spędzić nawet 7 lat i 6 miesięcy.

Kolejne odzyskane samochody przez kieleckich funkcjonariuszy

Działania kryminalnych z kieleckiej jednostki pozwoliły w ostatnim czasie na odzyskanie także innych drogich pojazdów. Policjanci doprowadzili do odnalezienia Mercedesa GLE o wartości 300 tysięcy złotych, który został skradziony na terenie Czech. Do właściciela wróciło również Audi Q3 o wartości 120 tysięcy złotych, którego kradzież zgłoszono pod koniec czerwca 2026 roku w Skarżysku-Kamiennej. Funkcjonariusze przypominają także o rozbiciu w czerwcu 2025 roku grupy przestępczej, co pozwoliło na odzyskanie mienia o łącznej wartości przekraczającej 8 milionów złotych.

Źródło: Policja.pl