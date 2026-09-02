Céline Dion wyszła do fanów w luksusowym wdzianku. Cena skórzanego kompletu robi wrażenie!

Céline Dion od wielu lat jest ikoną stylu. Piosenkarka wielokrotnie pokazywała się w kreacjach od czołowych, znanych na całym świecie projektantów. Teraz idealną okazją do wywołania zachwytu jest pobyt w Paryżu, gdzie już wkrótce wracająca po spowodowanej chorobą przerwie gwiazda zagra pierwsze koncerty. Przed hotelem czekały na nią tłumy!

Céline Dion wraca na scenę

58-letnia piosenkarka już odlicza dni do swojego długo wyczekiwanego powrotu. W 2022 roku Céline Dion ujawniła, że zdiagnozowano u niej rzadką chorobę neurologiczną - tzw. zespół sztywnego człowieka. Schorzenie skutecznie uniemożliwiło jej aktywną pracę zawodową, ale od czasu ogłoszenia przerwy artystka kilkakrotnie pojawiała się publicznie, opowiedziała o swoich problemach w dokumencie, jak i otworzyła Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Teraz wraca do tego miasta na koncertową rezydenturę: we wrześniu, październiku i marcu zagra łącznie 26 koncertów. Setki tysięcy biletów rozeszły się ekspresowo!

Gwiazda już w Paryżu. Zrobiła furorę skórzanym kompletem od Toma Forda

Céline Dion jest już w Paryżu, ale nie poświęca stu procent swojej energii na próby do koncertów. Stęskniona za fanami artystka kilkakrotnie spotkała się z tłumem zgromadzonym przed jej hotelem, a 1 września dała nawet krótki występ! Dzień wcześniej pozowała zaś do zdjęć w komplecie, który pochodzi z jesienno-zimowej kolekcji luksusowej marki Tom Ford.

Ten sam skórzany zestaw, zaprojektowany przez Haidera Ackermanna, można było podziwiać podczas oficjalnej prezentacji kolekcji w Paryżu. Kanadyjska gwiazda miała na sobie skórzaną kurtkę, która nie jest obecnie dostępna w internetowych sklepach Toma Forda. Jej szacowana wartość wynosi mniej-więcej od 7 do 10 tysięcy dolarów. Znamy za to ceny pozostałych elementów stroju.

Céline Dion spodobały się shorty typu bermudy za 1650 dolarów, wysokie buty z krokodylej skóry za 3290 dolarów i mała, skórzana torebka za 2990 dolarów. Łącznie, to już 7930 dolarów, czyli ok. 29,6 tysiąca złotych. Do tego gwiazda oprócz kurtki dobrała pochodzące z kolekcji okulary i pasek. Cały strój kosztował więc przynajmniej 16 tysięcy dolarów, czyli powyżej 60 tysięcy złotych, a być może i dużo więcej. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Szczery wywiad artystki. Céline Dion walczyła z objawami choroby w sekrecie

We wrześniowym wydaniu modowego magazynu "Harper's Bazaar" ukazał się najnowszy wywiad z powracającą artystką. Céline Dion nie ukrywa wzruszenia w związku z ponownym spotkaniem się z fanami.

- Fani płacili za bilety. Kupowali moje płyty. Dali mi ten luksus. Zatem najmniej, co mogę dla nich zrobić, to pokazać, że wciąż żyję - powiedziała w emocjach piosenkarka. - Chciałabym zaoferować im coś, żeby pokazać, jak za nimi tęskniłam. Będąc szczerą, nie zawsze jest łatwo. Czasem dzieją się szczęśliwe rzeczy, czasem jest smutno, ale to się nazywa życie. [...] Więc żyję swoim życiem - dodała.

W tej samej rozmowie artystka opowiedziała, jak objawy choroby nie dawały jej spokoju przez siedemnaście lat przed diagnozą. Walczyła ze skurczami w tajemnicy, często występując pod wpływem silnych leków. Pozostaje nam życzyć jej dużo zdrowia i więcej modowych inspiracji!

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