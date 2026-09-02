Rozbicie grupy przestępczej w Sosnowcu. Siedem osób zatrzymanych za kradzieże i narkotyki

Akcja służb w województwie śląskim

W lipcu 2026 roku sosnowieccy policjanci, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, przeprowadzili skoordynowane działania wymierzone w grupę przestępczą. W operacji uczestniczyli funkcjonariusze z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji w Katowicach, Opolu i Kielcach, a także przedstawiciele Straży Ochrony Kolei oraz Straży Granicznej. Podczas tych czynności mundurowi zatrzymali siedmiu mężczyzn w wieku od 37 do 51 lat. Wśród ujętych osób znalazł się również lider grupy odpowiedzialnej za liczne przestępstwa.

Straty oszacowane na 10 milionów złotych

Zorganizowana grupa przestępcza prowadziła swoją działalność od 2023 roku na obszarze województw śląskiego i małopolskiego. Z ustaleń śledczych wynika, że sprawcy kradli przede wszystkim maszyny budowlane wraz z osprzętem, elementy infrastruktury kolejowej oraz elektronarzędzia. Ich łupem padały również samochody, co przyczyniło się do powstawania znacznych szkód finansowych. Łączną wartość strat spowodowanych przez grupę oszacowano na kwotę około 10 milionów złotych.

Zabezpieczone narkotyki i zarzuty prokuratorskie

Podczas przeszukań funkcjonariusze odzyskali część mienia skradzionego przez podejrzanych. Policjanci zabezpieczyli także ponad 600 gramów środków odurzających oraz gotówkę i przedmioty, które wyglądem przypominają broń. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli już zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz kradzieży z włamaniem. Odpowiedzą również za paserstwo umyślne, posiadanie znacznych ilości narkotyków oraz ich udzielanie innym osobom.

Dalsze czynności w sprawie zatrzymań

Obecnie sprawa prowadzona przez policjantów z Sosnowca ma charakter rozwojowy. Śledczy w dalszym ciągu analizują zgromadzony materiał dowodowy, aby w pełni wyjaśnić zakres działalności grupy. Funkcjonariusze nie wykluczają, że w najbliższym czasie może dojść do kolejnych zatrzymań osób powiązanych z tymi przestępstwami. Możliwe jest także rozszerzenie katalogu zarzutów stawianych siedmiu podejrzanym mężczyznom.

Źródło: Policja.pl