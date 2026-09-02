Zatrzymanie w Zielonce. 39-latek uciekał przed policją z nożem w ręku

Interwencja kryminalnych przy ulicy Armii Krajowej

26 sierpnia 2026 roku około godziny 19:10 policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie prowadzili działania przy ulicy Armii Krajowej w Zielonce. Funkcjonariusze obserwowali 39-letniego mężczyznę, co do którego posiadali informacje o możliwym udziale w obrocie środkami odurzającymi. W trakcie obserwacji mundurowi zauważyli, jak mężczyzna przekazuje niewielki przedmiot 35-letniemu mieszkańcowi Zielonki. Policjanci podjęli interwencję i potwierdzili, że zabezpieczona substancja to środki odurzające, po czym poinformowali nabywcę o jego zatrzymaniu.

Pościg ulicami Zielonki i strzały ostrzegawcze

Podejrzewany o handel narkotykami 39-latek nie reagował na polecenia wydawane przez funkcjonariuszy i stawiał czynny oraz bierny opór. Mężczyzna rzucił się do ucieczki, a policjanci ruszyli za nim w pościg, używając w trakcie działań paralizatora. Urządzenie to okazało się nieskuteczne wobec agresywnego zachowania uciekiniera, dlatego policjanci oddali strzały ostrzegawcze w powietrze. Do akcji włączyli się funkcjonariusze z innych jednostek, a mężczyzna kierował się w stronę stacji PKP, próbując uniknąć ujęcia przez mundurowych.

Groźby nożem i ujęcie na ulicy Literackiej

Podczas próby zatrzymania przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Zielonce mężczyzna wyjął z kieszeni nóż i zaczął nim grozić mundurowym. Ze względu na bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia policjanci ponownie zdecydowali się na oddanie strzałów ostrzegawczych. Uciekinier wbiegł na teren jednej z posesji przy ulicy Literackiej, gdzie ostatecznie został obezwładniony i wylegitymowany. Okazało się, że 39-letni mieszkaniec Zielonki był już wcześniej znany organom ścigania i notowany w sprawach karnych.

Sejf z amunicją i zarzuty prokuratorskie

W toku dalszych czynności policjanci przeszukali miejsce zamieszkania zatrzymanego i ustalili, że jego 33-letnia znajoma przeniosła na jego prośbę sejf do innego lokalu. Wewnątrz skrytki znajdowała się znaczna ilość środków psychoaktywnych, naboje oraz przedmiot przypominający broń, co skutkowało zatrzymaniem kobiety. Wszyscy zatrzymani trafili do Prokuratury Rejonowej w Wołominie, gdzie 35-latek oraz 33-latka usłyszeli zarzuty i zostali objęci dozorem policji. Wobec 39-latka, który usłyszał łącznie siedem zarzutów, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a za popełnione czyny może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl