5 dni bez kontaktu z Witoldem Płóciennikiem. Policja opublikowała wideo z poszukiwań filmowca!

Zaginął Witold Płóciennik. Filmowca szuka wojsko, policja i WOPR

Znany operator filmowy, Witold Płóciennik, zaginął w rejonie jeziora Lubiąż. Ostatni raz 56-latka widziano w sobotę, 29 sierpnia, w Lubniewicach, a od tego czasu kontakt z nim się urwał. Poszukiwania, zakrojone na szeroką skalę, ruszyły w poniedziałek, 31 sierpnia - biorą w nich udział ochotnicy, służby ratunkowe oraz wojsko. Z ustaleń wynika, że Płóciennik spędzał miniony weekend w Lubniewicach, a jego auto odnaleziono w centrum tej miejscowości. Najprawdopodobniej mężczyzna zjadł obiad, po czym udał się na ścieżkę spacerową wokół jeziora. Zaginiony wysłał swoim znajomym zdjęcie i był to jego ostatni kontakt z bliskimi. Akcję poszukiwawczą rozpoczęto, gdy w poniedziałek operator nie stawił się na planie filmowym w Gorzowie.

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Służby przeczesują okolicę z powietrza, lądu oraz wody. W akcji poszukiwawczej uczestniczą m.in. policjanci, żołnierze, strażacy, a także ratownicy WOPR i ochotnicy. Ratownicy korzystają z nowoczesnego sprzętu, w tym quadów, sonarów, policyjnego śmigłowca i dronów wyposażonych w kamery termowizyjne. Okoliczności zaginięcia bada również wydział kryminalny. Funkcjonariusze udostępnili w internecie materiał wideo z prowadzonych działań oraz na bieżąco informują o postępach w poszukiwaniach. ZNAJDZIECIE GO W GALERII.

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Poszukiwania Witolda Płóciennika trwają

Policja z Sulęcina opublikowała oświadczenie na Facebooku:

Trwa kolejna doba poszukiwań 56-letniego Witolda Płóciennika, który zaginął w sobotę (29 sierpnia) w Lubniewicach. W działania zaangażowano ogromne siły i środki policyjne, które są wspierane przez wiele innych służb oraz mieszkańców. Ważną rolę odgrywa też specjalistyczny sprzęt oraz psy tropiące. Wszystko po to, aby odnaleźć zaginionego 56-latka. Zgodnie z informacjami przekazanymi w fotokomunikacie, 56-letni Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę (29 sierpnia) w miejscowości Lubniewice nad jeziorem Lubiąż. Rysopis zaginionego: około 185 cm wzrostu, łysy, z siwą brodą, o krępej sylwetce. W chwili zaginięcia miał przy sobie plecak koloru ciemnozielonego i ubrany był w krótkie spodenki oraz długie, ciemne skarpetki we wzorki.

Mundurowi wystosowali kolejny apel do społeczeństwa:

Policjanci proszą wszystkie osoby, które mogły widzieć zaginionego lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie (telefon: 47 79 312 11 oraz 47 79 312 12) lub pod numerem alarmowym 112.

Witold Płóciennik to wielokrotnie nagradzany twórca. Odpowiadał m.in. za zdjęcia w produkcjach takich jak "Ołowiane dzieci" czy "Stulecie winnych". Ostatnio zaangażowany był w realizację nowego serialu platformy Netflix.

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