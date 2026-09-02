Nie przechowuj tych produktów razem. Jeden może przyspieszać psucie drugiego

Nie wszystkie owoce i warzywa dobrze znoszą przechowywanie obok siebie, dlatego sposób rozmieszczenia produktów może mieć większe znaczenie, niż mogłoby się wydawać.

Niektóre produkty mogą wpływać na tempo dojrzewania i starzenia się tych znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie, przez co szybciej tracą one świeżość.

Warto zwrócić uwagę nie tylko na to, co przechowujemy razem, ale również na miejsce, temperaturę i warunki, w jakich trzymamy poszczególne produkty.

Regularne sprawdzanie zapasów i odpowiednie rozdzielanie produktów może pomóc dłużej zachować ich jakość oraz ograniczyć niepotrzebne wyrzucanie jedzenia.

Niektóre owoce i warzywa wydzielają etylen – naturalny gaz, który może przyspieszać dojrzewanie i starzenie się innych produktów. Jeżeli przechowujemy je razem z bardziej wrażliwymi produktami, te drugie mogą szybciej tracić świeżość.

Uważaj szczególnie na dojrzewające owoce

Do produktów wydzielających sporo etylenu należą m.in. dojrzałe jabłka, banany, gruszki czy awokado. Jeżeli położymy je obok warzyw i owoców wrażliwych na ten gaz, mogą przyspieszać ich dojrzewanie.

Dlatego nie zawsze najlepszym rozwiązaniem jest wrzucenie wszystkiego do jednej dużej misy. Jeśli zależy ci na dłuższym zachowaniu świeżości, warto rozdzielać produkty.

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Dobrym przykładem są banany. Jeśli zależy ci na tym, aby inne owoce nie dojrzewały zbyt szybko, lepiej przechowywać je osobno.

Liczy się również temperatura

Samo oddzielenie produktów nie zawsze wystarczy. Znaczenie ma także miejsce przechowywania i temperatura. Nie wszystkie owoce i warzywa powinny trafiać do lodówki, a niektóre znacznie lepiej czują się w chłodnym, ciemnym miejscu. Warto również regularnie przeglądać zapasy. Jeden mocno zepsuty owoc może przyspieszać pogarszanie jakości produktów znajdujących się obok niego. Proste rozdzielenie produktów może więc ograniczyć marnowanie żywności i sprawić, że zakupy będą dłużej świeże.