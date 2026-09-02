Pożar w Kuczborku. Policjanci wyprowadzili 68-latka z płonącego budynku

Interwencja na opuszczonej posesji w Kuczborku

Podczas patrolowania okolicy policjanci z Wydziału Prewencji żuromińskiej komendy zwrócili uwagę na silne zadymienie wydobywające się z terenu jednej z niezamieszkałych posesji. Lokalizacja ta była mundurowym znana, ponieważ mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali ją na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa jako miejsce aktów wandalizmu oraz schadzek młodzieży. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić, czy wewnątrz budynku nie znajdują się osoby, których życie może być zagrożone. Po wejściu na zadymiony teren zauważyli mężczyznę, który próbował samodzielnie opanować rozprzestrzeniający się ogień.

Policjanci wyprowadzili 68-latka z zadymionego obiektu

Osoba znajdująca się w środku była oszołomiona i mimo wyraźnych poleceń funkcjonariuszy nie chciała opuścić budynku. Policjanci zdecydowali się wyprowadzić mężczyznę siłą na świeże powietrze, co pozwoliło na bezpieczne opuszczenie obiektu tuż przed tym, jak zajął się on ogniem. Na miejsce zdarzenia natychmiast wezwano straż pożarną oraz zespół ratownictwa medycznego. Strażacy przystąpili do gaszenia pożaru, dzięki czemu zapobiegli całkowitemu spłonięciu niszczejącego domu.

Nietrzeźwy mężczyzna zaprószył ogień w piecu

Jak ustalili policjanci, poszkodowanym okazał się 68-letni mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania. Do pożaru doszło w momencie, gdy bezdomny próbował rozpalić ogień w niszczejącym piecu, a płomienie przeniosły się na stojące obok łóżko. Przeprowadzone przez mundurowych badanie alkomatem wykazało, że 68-latek znajdował się pod wpływem alkoholu. Po udzieleniu niezbędnej pomocy medycznej przez załogę pogotowia, mężczyzna trafił pod opiekę jednego z mieszkańców Kuczborka.

Apel policji o czujność wobec osób bezdomnych

Zbliżający się okres jesienny jest szczególnie trudny dla osób w kryzysie bezdomności, które szukają schronienia w pustostanach, piwnicach czy altanach ogrodowych. Próby ogrzewania się w takich miejscach przy użyciu prowizorycznych metod często kończą się pożarami lub zatruciem tlenkiem węgla. Policjanci apelują do mieszkańców o zgłaszanie miejsc przebywania osób zagrożonych wychłodzeniem. Informację można przekazać pod numerem alarmowym 112 lub za pomocą aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Źródło: Policja.pl