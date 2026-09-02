Maria Sadowska pokazała się z córką. 14-letnia Liliana czuje się na ściankach jak ryba w wodzie

Maria Sadowska jest jedną z tych osób, które umiejętnie łączą życie rodzinne z życiem zawodowym. Artystka realizuje się na scenie i w domu, jako żona Adriana Łabanowskiego i mama 14-letniej Liliany oraz 11-letniego Iwa. Już za moment bliscy Sadowskiej będą mieli okazję podziwiać ją na małym ekranie w nowym sezonie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Reżyserka i piosenkarka pojawiła się na zorganizowanym przez telewizję Polsat wydarzeniu z okazji premiery formatu. Sadowskiej w tym ważnym dniu towarzyszyli właśnie członkowie rodziny. Gwiazda chętnie pozowała do zdjęć nie tylko z mężem, ale również z 14-letnią córką Lilą, która - jak widać - doskonale czuje się w błysku fleszów.

Rodzina Marii Sadowskiej

Oficjalny pokaz "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" przyciągnął niemalże wszystkie gwiazdy związane z produkcją. Na ściance zabrakło jedynie Justyny Steczkowskiej. Uczestnicy formatu nie pojawili się sami. Niektórzy z nich zabrali na premierę odcinka swoich bliskich. Ida Nowakowska pozowała z mężem Jackiem Herndonem, a Maria Sadowska z mężem Adrianem i dziećmi - Lilianą i Iwem.

Maria Sadowska szczerze o menopauzie, pracy w show-biznesie i wykluczaniu dojrzałych kobiet. Gwiazda mówi dość!

Sadowska z córką na ściance

To nie pierwsza ścianka w życiu 14-letniej Liliany. Córka Marii Sadowskiej coraz częściej towarzyszy sławnej mamie w publicznych wyjściach, a doświadczenie w pozowaniu dla fotoreporterów widać gołym okiem. Nastolatka postawiła na młodzieżowy look - kremowy top w kropki i ciemne jeansy. Jak widać, Marysia ma świetne relacje ze swoją nastoletnią pociechą. Matka z córką pozwoliły sobie nawet na czułe gesty, jak trzymanie za dłonie. Z takim wsparciem u boku aż chce się angażować w kolejne projekty zawodowe!