Zatrzymanie we Wrocławiu. 19-latek podejrzany o czyny seksualne wobec dzieci

Akcja wrocławskich policjantów i zatrzymanie 19-latka

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu prowadzili w tej sprawie intensywne czynności operacyjne. Choć 19-letni mężczyzna jest mieszkańcem innego powiatu i nie był wcześniej karany, mundurowi zdołali ustalić jego tożsamość. Policjanci doprowadzili do zatrzymania podejrzanego, który ma odpowiedzieć za czyny o charakterze seksualnym. Obecnie funkcjonariusze nadal wykonują czynności procesowe, które mają na celu pełne wyjaśnienie wszystkich okoliczności tych zdarzeń.

Zarzuty za czyny seksualne wobec małoletnich dziewczynek

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu trzech zarzutów z artykułu 200 § 1 Kodeksu karnego. Dotyczą one czynności seksualnych wobec osób małoletnich poniżej 15. roku życia. Ofiarami w tej sprawie są dziewczynki, które nie ukończyły 10 lat. Podczas prowadzonych przez służby czynności 19-letni mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Z uwagi na dobro małoletnich pokrzywdzonych szczegółowe informacje dotyczące przebiegu przestępstw nie są podawane do publicznej wiadomości.

Tymczasowy areszt i grożąca kara więzienia

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Wrocław-Fabryczna, która skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował, że 19-latek spędzi w areszcie najbliższe 3 miesiące. Za popełnienie przestępstw określonych w Kodeksie karnym mężczyźnie grozi teraz kara pozbawienia wolności nawet do 15 lat. Śledczy pracują nad zgromadzeniem wszystkich niezbędnych informacji pozwalających na zakończenie dochodzenia.

Źródło: Policja.pl