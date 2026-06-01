Céline Dion ogłosiła kolejne koncerty. Gdzie i kiedy wystąpi w 2027 roku? [DATY, MIEJSCA, BILETY]

Céline Dion - koncerty 2027. Kiedy i gdzie?

Céline Dion niedawno zapowiedziała powrót na scenę. Jeszcze w tym roku jedna z najlepszych wokalistek w historii muzyki pop wystąpi po raz pierwszy po bolesnej walce z chorobą i przerwą w karierze. Jej wielki powrót odbędzie się w Paryżu. To właśnie we francuskiej stolicy artystka zagra serię koncertów na stadionie Paris La Défense Arena. Widowiska odbędą się 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26 i 30 września, a także 2, 3, 7, 9, 10, 14, 16 i 17 października 2026. Zainteresowanie było tak duże, że artystka i jej zespół zdecydowali się na ogłoszenie kolejnych koncertów! Odbędą się one 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28 i 29 maja 2027 roku. Miejsce występów nie ulega zmianie. Ponownie będzie to Paris La Défense Arena.

ZOBACZ TAKŻE: Céline Dion z kolejną niespodzianką dla fanów. Nie zrobiła tego od 10 lat!

Jedno zdjęcie Celine Dion wywołało burzę. Internauci nie wierzyli w to, co zobaczyli

Céline Dion - koncerty 2027. Jak kupić bilety?

Jak zdobyć bilety na koncerty Céline Dion w 2027 roku? Mamy dobrą informację dla tych, którzy próbowali swoich sił już w czasie sprzedaży wejściówek na koncerty w 2026. To właśnie oni będą mogli zdobyć bilety na maj 2027! Problem w tym, że tylko oni i to jest właśnie zła informacja dla wszystkich pozostałych. Udział w sprzedaży będą mogli wziąć wyłącznie ci, którzy spróbowali swoich sił już na początku kwietnia. Te osoby mają dostać e-maila z nowymi informacjami.

20

Céline Dion - koncerty 2027. Kiedy sprzedaż biletów?

Sprzedaż biletów na koncerty Céline Dion w maju 2027 rozpoczyna się w środę, 3 czerwca 2026 o godzinie 10:00.

Céline Dion - koncerty 2027. Ile kosztują bilety?

Cennik na koncerty w 2027 roku nie został jeszcze opublikowany, ale można się domyślać, że będzie podobny do tego z 2026. Ceny można zobaczyć niżej.

Trybuny:

Kategoria złota: 232,50 euro

Kategoria 1: 199,50 euro

Kategoria 2: 133,50 euro

Kategoria 3: 111,50 euro

Kategoria 4: 89,50 euro

Miejsca na płycie: