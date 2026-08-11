OSHEE stworzyło wyjątkową strefę na Powiślu, nawiązującą do świata kampanii „Hydrate Your Dreams”

Truskawkowy świat OSHEE

Kampania OSHEE „Hydrate Your Dreams” opowiada o marzeniach, które nie spełniają się przypadkiem. To historia o codziennym wysiłku, konsekwencji i odwadze, by każdego dnia robić kolejny krok w stronę tego, co dla nas ważne. Twarzą tej idei jest Iga Świątek - nie tylko jako jedna z najlepszych tenisistek świata, ale przede wszystkim jako osoba, której droga pokazuje, że największe osiągnięcia zaczynają się od marzeń i codziennych wyborów. Poprzez kampanię OSHEE inspiruje młode pokolenie do rozwijania własnego potencjału i przypomina, że każde marzenie ma swoją drogę - niezależnie od tego, dokąd prowadzi. Wydarzenie, które odbyło się na Powiślu, miało na celu rozwijanie tego przekazu również offline. Przez jeden dzień uczestnicy mogli nie tylko zobaczyć charakterystyczne motywy znane z kampanii, ale także stać się częścią stworzonego przez markę doświadczenia. Specjalnie zaprojektowana przestrzeń łączyła interaktywną scenografię, muzykę nawiązującą do spotu, aktywności zręcznościowe oraz konkursy. Pozwoliło to odwiedzającym poczuć klimat kampanii „Hydrate Your Dreams”, zrobić efektowne zdjęcia i spędzić letni dzień w gronie znajomych.

Motywem przewodnim wydarzenia była nowa, truskawkowa odsłona produktów OSHEE. Charakterystyczne akcenty pojawiły się zarówno w aranżacji przestrzeni, jak i w przygotowanych atrakcjach. W ten sposób marka połączyła premierę produktową z doświadczeniem inspirowanym kampanią, budując z odbiorcami kontakt wykraczający poza tradycyjną komunikację reklamową.

W OSHEE wierzymy, że najsilniejsze marki buduje się dziś poprzez emocje i doświadczenia. Dlatego „Hydrate Your Dreams” od początku tworzyliśmy jako coś więcej niż kampanię reklamową - jako ideę, która inspiruje do rozwijania własnego potencjału i pokazuje, że każde marzenie ma swoją drogę. Event na Powiślu pozwolił przenieść tę historię z ekranu do realnego świata - poprzez wyjątkową scenografię, muzykę, aktywności i elementy znane ze spotu marki. Stworzyliśmy miejsce, w którym odbiorcy nie tylko zobaczyli kampanię, ale mogli ją przeżyć i stać się jej częścią” - mówi Alicja Małejki, Marketing Communication Manager OSHEE.

***

OSHEE - jest międzynarodowym i niekwestionowanym liderem innowacji w kategorii produktów funkcjonalnych. W portfolio OSHEE znajdują się min. napoje izotoniczne, wody witaminowe oraz seria produktów takich jak batony musli i proteinowe. Produkty OSHEE podbijają świat – marka jest obecna już w 55 krajach na 6 kontynentach. Na rynku polskim oraz na kilku rynkach europejskich marka już od kilku lat zajmuje 1 miejsce w kategorii napojów izotonicznych i witaminowych.

Materiał reklamowy