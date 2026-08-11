Oszustwo w Sulechowie i Żarach. Policjanci odzyskali ponad 125 tysięcy złotych

Oszustwo podające się za prokuratora w Sulechowie

5 sierpnia 2026 roku do funkcjonariuszy z komisariatu w Sulechowie zgłosiła się 67-letnia kobieta, która została zmanipulowana przez oszustów. Do seniorki na telefon stacjonarny zadzwonił mężczyzna podający się za prokuratora, twierdząc, że przestępcy planują włamanie do jej mieszkania. Rozmówca wypytywał kobietę o jej oszczędności oraz wartościowe przedmioty, a następnie polecił spakować gotówkę i wypłacić środki z banku. Nieświadoma zagrożenia mieszkanka Sulechowa przekazała nieznajomemu kurierowi torbę, w której znajdowało się 22 000 zł.

Senior z Żar stracił 100 tysięcy złotych

Kolejne niebezpieczne zdarzenie miało miejsce 6 sierpnia 2026 roku na terenie Żar, gdzie ofiarą padł 79-letni mężczyzna. W tym przypadku sprawca podawał się za policjanta i przekonywał seniora, że musi on przekazać wszystkie swoje pieniądze, aby ich nie stracić. Starszy mężczyzna przygotował oszczędności w łącznej kwocie 100 000 zł i oddał je osobie podającej się za kuriera. Późniejsze ustalenia funkcjonariuszy wykazały, że za oba te przestępstwa odpowiedzialni są ci sami dwaj mężczyźni.

Zatrzymanie podejrzanych w województwie dolnośląskim

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze po zgłoszeniu od poszkodowanej rozpoczęli działania operacyjne, które doprowadziły ich na teren województwa dolnośląskiego. W okolicach Zgorzelca mundurowi zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 26 i 29 lat, przy których znaleziono środki odurzające. Okazało się również, że 29-latek był osobą poszukiwaną przez organy ścigania. Podczas interwencji funkcjonariusze zabezpieczyli plecak, w którym znajdowała się gotówka w kwocie przekraczającej 125 000 zł.

Tymczasowy areszt dla zatrzymanych mężczyzn

Podejrzani usłyszeli już zarzuty dotyczące dokonania oszustwa oraz posiadania środków odurzających, za co zgodnie z przepisami grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie skierowała do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci izolacji. Sąd po przeanalizowaniu dowodów zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obu mężczyzn na okres 3 miesięcy. Policja przypomina przy tej okazji, że funkcjonariusze ani prokuratorzy nigdy nie proszą telefonicznie o przekazywanie pieniędzy i nie informują o prowadzonych działaniach.

Źródło: Policja.pl